El gobernador Maximiliano Pullaro aventó toda relación posible entre su política carcelaria y los dos asesinatos consecutivos de taxistas en Rosario, como un probable mensaje de represalia desde el corazón del hampa.

“Toda lectura (en ese sentido) resulta irresponsable –dijo el mandatario este jueves desde Santa Fe–. Es un hecho nuevo y de una complejidad diferente, porque no vimos ningún tipo de amenazas previas. Nada que nos hubiera hecho pensar lo que iba a suceder”, reconoció. "No lo podemos atar a ninguna hipótesis. No quiero ser irresponsable", agregó.

Pullaro habló esta mañana desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, y no pudo evitar referirse a la saga criminal que estremeció a Rosario en las últimas horas por los asesinatos de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, en circunstancias similares, en la zona sur, y con señales idénticas que insinúan un mensaje cifrado de los asesinos.

El gobernador asumió que en el Ejecutivo “quedamos muy golpeados por lo que sucedió anoche, con dos trabajadores que fueron empujados a terminar con su vida”, dijo. Sin embargo, recalcó: “Estamos trabajando mucho, logramos mejorar la operatividad en calle de la policía. Empezamos a tomar el control desde las cárceles. Trabajamos junto al fiscal desde anoche. Pusimos todos los recursos a disposición. Es un hecho complejo que se hace imposible prevenir”, sostuvo.

En esa línea, descreyó de que las fotos que el Ministerio publicó en redes, con presos del penal de Piñero bajo castigo, hayan disparado estos crímenes. “Se evaluaron distintas hipótesis. Las requisas empezaron hace mucho y se difundieron muchísimas fotos. Siempre se mostró cómo trabaja el Servicio Penitenciario. No vamos a permitir que se siga manejando el delito desde las cárceles. Incluso que tengan la cantidad de alimentos que quieran, sin siquiera requisar”, analizó.

Con eso, insistió con que “l Estado tiene más fuerza que cualquier organización criminal y los vamos a poner en orden. En Santa Fe subimos de 10 móviles a 70; en Rosario había 20 y hoy tenemos entre 130 y 140 móviles en calle. Mejoramos las cárceles. Pusimos inhibidores y límites a las visitas. Ordenamos mucho las investigaciones criminales. Por eso esperamos una baja de los delitos violentos en lo que va del año”, se esperanzó.

Pullaro prometió entonces que “vamos a ir a fondo, porque es la única manera de que no pueden cometer delitos violentos. Les mostraremos que el Estado es más fuerte”.

Asumió que “el control de la cárcel impacta directamente en la calle, como sucedió en muchos países de América Latina”. Y de esa manera, aceptó: “Puede ser una reacción a nuestro trabajo, pero no es nada más que una hipótesis. Todo se acabará cuando se den cuenta de que el Estado es más fuerte. Le vamos a poner un límite”, subrayó.