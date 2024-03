A lo Bukele, la Provincia envió un mensaje a los presos: "Cada vez la van a pasar peor"

El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, volvió a lanzar una desafiante advertencia contra los presos de las cárceles provinciales, luego de lo que fue el ataque contra colectivos que trasladaban personal del Servicio Penitenciario registrado el pasado sábado.

Bajo el título “Cada vez la van a pasar peor”, Cococcioni envió un duro mensaje a los reos, sosteniendo que “desde las cárceles salen las órdenes para hacerla la vida imposible a los santafesinos" y que no van a "retroceder ante las amenazas”.

“Los presos están presos, no vamos a aceptar ninguna extorsión y si no lo entienden, cada vez la van a pasar peor”, fustigó el ministro, en una publicación realizada en conjunto entre su cuenta de Instagram y la del gobierno santafesino, acompañada por fotos de la más reciente requisa en la cárcel de Piñero.

En la misma, se puede ver cómo se le aplica a los presos un trato similar al que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, pregona en su país en la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales.

Este mensaje sigue en la línea del realizado momentos después del ataque, que tuvo un saldo de tres heridos y cuya orden, se presume, salió de la cárcel.

“Estas son las reacciones de los delincuentes a las acciones que estamos llevando adelante desde el gobierno de Maximiliano Pullaro”, sostuvo en ese momento el ministro.

A continuación, el mensaje completo de Pablo Cococcioni publicado este martes:

“Tenemos un plan de Seguridad, sabemos cómo llevarlo adelante y estamos trabajando para eso. Desde las cárceles salen las órdenes para hacerle la vida imposible a los santafesinos. Se terminó el tiempo de home office liberado, sin control y con empleados penitenciarios que eran apercibidos si molestaban a los presos. No vamos a retroceder ante las amenazas. Tenemos el mandato del pueblo santafesino para restaurar la tranquilidad de los vecinos. Los presos están presos, no vamos a aceptar ninguna extorsión y si no lo entienden, cada vez la van a pasar peor”.