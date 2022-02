El pasado domingo una veintena de tumbas del Cementerio Israelita, sito en calle Rivarola y 27 de Febrero, fueron destrozadas. Si bien hace más de un año el predio sufría vandalismo de bronces, llamó la atención que este hecho ocurrió sin hurto de ningún tipo, y fue realizado nada menos que el día de conmemoración de las víctimas del Holocausto, nombre que otorgó la ONU para recordar a los fallecidos víctimas de la Alemania nazi.

Las autoridades precisaron que cuentan con una empresa de seguridad para reforzar la vigilancia y hasta instalaron un sistema de tendido eléctrico subterráneo para que dejen de robarles los cables, por lo que no ven soluciones.

La rosarina Sandra Judchack advirtió el asunto en diálogo con Telefé Rosario: “El domingo fui a visitar la tumba de mi mamá. En mi opinión esto fue un hecho de corte antisemita, porque el año pasado han robado mármoles pero esta vez no, fue un destrozo con mazazos. Me duele mucho que pase, sea en este cementerio o en cualquier credo”.

Reclamó a las autoridades municipales y provinciales, así como a las comunitarias y la DAIA que investiguen para que esto no vuelva a pasar. "Profanaron por una cuestión de odio racial. Sabemos que no se llevaron bronce porque ya desde los robos ahora no se usa más ese material", aseguró.

Rosarioplus.com dialogó con autoridades de DAIA Rosario, y confirmaron que se encuentran realizando una investigación.

El comunicado de la comunidad judía en su cuenta de Facebook:

El Cementerio Nuevo fue blanco reciente de actos vandálicos. En esta oportunidad no se trató de robo sino de daño y destrozo de lápidas, hecho repudiable en todas sus formas.

Este es un golpe para toda la comunidad porque agrede a las familias que sepultan a sus seres queridos y como tal, atenta contra la sensibilidad y el ámbito privado y sagrado en la vida de las personas.

Recalcamos que actos como este no solo perjudican y hieren el patrimonio material del cementerio sino que agreden los valores morales y simbólicos de una comunidad que promueve el respeto y la tolerancia como un pilar fundamental.

Continúan las conversaciones con las autoridades locales competentes acorde a la denuncia policial.