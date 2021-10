El gobernador Omar Perotti manifestó este martes que está de acuerdo con el reclamo de autonomía para los municipios en la provincia. "Soy un impulsor de esa propuesta. Desde el primer día de mi gestión, los intendentes están en las mesas territoriales, cosa que no había pasado nunca. Los municipios, particularmente los de tamaño importante, tienen que tener una injerencia mayor, tenemos acciones comunes todos los días, son los que conocen los actores. Además, en la cercanía es donde vamos a poder lograr mejores resultados".

El titular de la Casa Gris, consultado por los dichos del intendente Javkin sobre la necesidad de coordinar acciones por la seguridad en Rosario, añadió: "Trabajar juntos es fundamental. Tenemos que seguir profundizando los vínculos con los municipios, especialmente el de Rosario. Yo también fui intendente y exigí en su momento. Porque son los receptores de lo que está planteando la gente. Y nos tienen que ayudar a identificar acciones delictivas, pero también el no cumplimiento de sus funciones de parte de las fuerzas de seguridad, si lo hubiera, o de alguno de sus integrantes".

Finalmente, Perotti respondió sobre los reclamos sociales de estas horas, tras el crimen del arquitecto Joaquín Pérez: "Creo profundamente en el control social, en el vecino activo que no mira para otro lado. Cuando se quiso esconder este tema, cuando quisieron que no se hable, el delito se expandió. Porque el delito necesita silencio para expandirse. Y eso le hace mucho daño al vecino, que se siente abandonado porque nadie se ocupa de lo que le pasa. Entonces, ojalá la fortaleza en el nivel de exigencia siga siendo todos los días más fuerte. Es la mejor manera para que cada uno de los integrantes del Poder Judicial cumpla su rol, que cada uno de los funcionarios hagamos lo que tenemos que hacer, que desde el Poder Legislativo se trabaje también para disminuir el campo de acción de las organizaciones criminales. Y un nivel de exigencia para instalar que la Argentina no puede seguir permitiendo que esto pase en su territorio".