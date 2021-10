"Es la última oferta. Todos los otros sectores han acordado y van a cobrar ese porcentaje inmediatamente. Lamentablemente, a los que no aceptaron no les podemos trasladar el aumento", dijo en forma categórica el gobernador Omar Perotti, cuando fue consultado si habría una nueva propuesta salarial para los docentes. El último miércoles, Amsafe paró por 24 horas y ya tiene prevista una nueva medida de fuerza para la próxima semana, por otras 48.

El reclamo gremial surgió tras las discusiones paritarias en las que se ofreció un aumento del 17 por ciento, para reforzar la suba salarial de 35 por ciento que ya se había otorgado en la primera mitad del año, y redondear un 52 total. "Lo que ofrecimos está por encima de la inflación. Pero hay un sector de Amsafé al que no le viene nada bien, que hubiera llamado igual a un paro aunque el porcentaje de suba fuera del 80 o el 90", había expresado el ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, tras la convocatoria al paro.

En esta línea, este viernes el gobernador Perotti planteó: "Siempre hemos tenido la mejor predisposición para el diálogo. Sabemos que en cada una de las instancias se ha podido llegar a un entendimiento. Y creemos que la magnitud de la propuesta realizada va en consideración de un salario que queremos que tenga un poder adquisitivo importante. A ese esfuerzo, la provincia hoy está en condiciones de hacerlo. Hubo momentos en los que no pudimos, ni siquiera pagar el aguinaldo en tiempo y forma. Discutimos instancias salariales de acuerdo a nuestras posibilidades y es lo que pusimos arriba de la mesa. Es superior a cualquier otra. Pero es un esfuerzo que podemos hacer por todos los sectores, no pensamos en uno solo. Y esto es lo mejor que podemos dar. Nosotros tenemos que resguardar el equilibrio de una población que no está pasándola bien. Con los indicadores de pobreza y de desocupación que tenemos y que ustedes conocen, que aunque estén mejorando son altos, lo que tenemos que hacer es resguardar ese equilibrio, para poder seguir ayudando".

El mandatario provincial reiteró que esta es la última propuesta que se hará. ATE y UPCN aceptaron la oferta, pero no la docencia. "Hasta aquí, están las posibilidades máximas. El diálogo nos tiene que encontrar de otra manera. La oferta que hicimos, merecía otro análisis. Teníamos hasta el 20 para liquidar salarios a los docentes, igual que a todos los que han aceptado. Se podría haber seguido discutiendo. Y no con un paro", finalizó Perotti.