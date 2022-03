Se cumple un año de aquel trágico siniestro vial en Avenida del Rosario y Ayacucho, que se cobró la vida de David Pizzorno (42) y de su hijo Valentino (8), embestidos por dos conductores que corrían una carrera a más de 130 kilómetros por hora. Y aunque Fiscalía considera concluida la investigación como para iniciar el juicio oral contra los dos imputados, todavía falta el resultado de un peritaje para poder avanzar y hacer justicia sobre ese doble crimen que estremeció a la ciudad.

“La investigación ya se encuentra terminada y a la espera del informe de pericia accidentológica para solicitar la audiencia preliminar a juicio oral”, dio a conocer la prensa de la Fiscalía este viernes en la causa que intervienen Valeria Piazza Iglesias y Walter Jurado. Al momento se encuentran detenidos los dos conductores que protagonizaban la picada, para quienes se prevé una pena que oscilaría entre los 8 y los 25 años de prisión efectiva.

Cintia Díaz es la esposa de David y madre de Valentín, y ella sobrevivió a aquel siniestro que se llevó a su familia. Ella dialogó con Rosarioplus.com al cumplirse un año de esta tragedia y de su reclamo de justicia por su marido David y su hijo Valentín, donde expresó: “Para muchos un año es un montón, para mí es como si fue ayer. No se pasa más el tiempo, y acá estoy esperando el juicio, una condena y que ellos cumplan los años que sean necesarios, aunque así la pena sea la máxima nunca nos va a alcanzar”.

La joven sobreviviente lleva con entereza su proceso de duelo, y asegura estar “muy acompañada por la familia” así como con apoyo terapéutico de psiquiatra, psicólogo y con médicos porque todavía le cuestan movimientos del brazo derecho, gravemente herido por el siniestro.

“Estar en casa es encontrar todo el tiempo cosas de ellos. No pude guardar todavía la ropa de ninguno, está todavía todo en su lugar”, relató, pero le da fortaleza ser creyente: “Sé que ellos me acompañan en cada paso que doy, ellos me dan la fuerza”.

Como el domingo es el clásico la familia de David y Valentín Pizzorno desestimó hacer una marcha en la Avenida del Rosario para no obstaculizar el tránsito en la ciudad. Cintia contó a este medio que se hará en su homenaje una misa 9.15 en el Colegio donde iba Valentín, “Teodelina Fernández de Alvear", en el Boulevard San Diego 1056, de Villa Gobernador Gálvez.

Los imputados de la causa

Los conductores que conducían temerariamente a 130 kilómetros por hora cumplen prisión preventiva efectiva desde la primera audiencia imputativa. Desde el MPA recordaron que fueron varias las audiencias de apelación a la calificación legal y a la prisión preventiva dictada. A pesar de la intención de lograr su excarcelación y esperar el juicio en libertad, la Cámara confirmó el criterio de mantenerlos presos y por el delito de “homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones”.

Germán Schoeller, uno de los conductores imputados, solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria y cumplía prisión preventiva desde el 7 de mayo, pero su apelación no fue suficiente y continúa tras las rejas de cara al juicio inminente.

Los fiscales de Unidad de Homicidios Culposos atribuyeron Schoeller y a su amigo Pablo Mancini haber manejado al mando de sus dos vehículos por Avenida del Rosario sentido este-oeste a 132 km/h aproximados en una picada, en la que al llegar a la intersección con calle Ayacucho y con el semáforo en intermitente rojo, el vehículo de Schoeller impactó contra un Citroen C3 en el que viajaba la familia Pizzorno. Producto del impacto el padre de 42 años y el hijo de 8, fallecieron en el acto y Cintia Díaz –esposa y madre de las víctimas fatales– debió atravesar sucesivas intervenciones quirúrgicas para sanar de los traumatismos del impacto.