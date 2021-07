En la cochera de Cafferata entre San Luis y San Juan, a pocas cuadras de la Terminal de Ómnibus, se vivió este miércoles por la noche una escena violenta y de película. A punta de pistola, un grupo de ladrones se llevó cuatro vehículos en pocos segundos tras maniatar al sereno en el baño.

El móvil de Sí 98.9 dialogó con Ezequiel, el empleado de la cochera, que afirmó: "Fue un robo que ni me lo esperaba. Estaba haciendo las planillas y por cerrar el portón, cuando veo que entra alguien, bien vestido y con un maletín. De repente lo abre y saca un arma. Me apunta y enseguida aparece otro pibe de mi edad, también muy bien vestido de unos 22 años, que se me acerca. Y entre los dos, me maniataron y me llevan rápido al baño".

A los pocos segundos, otros cómplices que esperaban afuera, cerraron el portón e ingresaron a la cochera, que guarda unos 50 autos. "Me ataron y me dijeron 'quedate quieto, que nosotros hacemos un trabajito y nos vamos'. Uno de ellos me apuntaba mientras pasaba todo. Los otros iban probando si podían abrir los autos. Muchos estaban cerrados, pero algunos estaban con la llave arriba del parabrisas. Así pudieron enganchar dos Corsa y un Onix, Además, se llevaron un Peugeot gris".

Según lo que relató el empleado, mientras se estaba perpetrando el robo entró una de las clientas de la cochera. "Ella vio gente extraña y no me vio a mí. Empezó a gritar y la quisieron manotear para acá adentro, pero se escapó. Y después apareció la policía, pero ya se habían ido los ladrones. No llegué a saber cuánto tiempo había pasado en ese momento. Cuando se fueron los efectivos eran como las once de la noche". Al empleado también le sustrajeron su teléfono celular.