El intendente de Rosario, Pablo Javkin se refirió a la enorme bandera que se colgó en la popular de Newell's durante el partido despedida de Maximiliano Rodríguez y que respondía a la banda Los Monos. “Es una provocación”, sostuvo.

La polémica simbología que aludía a los jefes narcos quedó en la mira de la justicia y el Coloso fue allanado en busca del "trapo" en la noche del lunes. Al respecto el intendente opinó: “Es muy correcto el allanamiento y que haya habido una reacción tan rápida. Es un desafío muy claro, una alusión muy directa", sostuvo al móvil de Cadena 3 Rosario.

“Es una provocación con una mecánica muy particular. Estaba estudiado. Debe ser muy rápida la intervención. No es algo que se moviliza fácil, debe ser posible de detectar”, dijo y agregó: "No puede quedar impune. No solo en el mensaje que se dio, sino en quienes participaron en eso".

Para el Ministerio de Seguridad el despliegue se trato de una afrenta y los animales dibujados en la misma hacen referencia a Guille Cantero (líder de Los Monos), y sus laderos Damian “Toro” Escobar y Leandro “Pollo” Vinardi.