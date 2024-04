Luego de una serie de ataques vandálicos perpetrados en los últimos días contra vehículos y entidades vinculadas al Sindicato de la Carne, el secretario general del gremio, José Fantini manifestó su preocupación y pidió a la provincia la implementación de corredores seguros para camioneros.

Cabe recordar que el gremio fue atacado la noche del miércoles pasado con combustible, fuego y tiros. Además, dejaron una nota amenazante. La misma noche dos motos de trabajadores de un frigorífico fueron incendiadas en el galpón bicicletero de la firma Paladini en Villa Gobernador Gálvez y a esto se agrega que en la noche del pasado domingo dos hombres en moto atacaron a un camión del frigorífico Swift con una bomba molotov, en el ingreso al predio de Villa Gobernador Gálvez.

Por lo pronto, el titular del gremio de la carne no aduce la situación a una interna gremial. “Hubo elección hace poco, hace mas de cinco periodos en Rosario que no tenemos oposición, no hay ningún tipo de interna sindical así que ahora estamos en manos de la justicia”, planteó Fantini

Asimismo agregó: “Se está investigando. No sabemos de dónde viene porque a nosotros no nos han pedido nada como ocurre en algunos casos donde se ofrecen como protección, eso no ha pasado”.

Por lo pronto, Fantini señaló: “El sindicato está con las puertas abiertas, recibiendo a los afiliados, haciendo nuestro trabajo. Este martes estoy en Buenos Aires iniciando paritarias y seguiremos la semana que viene, es decir ocupándonos de lo nuestro en este momento tan difícil que estamos pasando”.

Además, el dirigente gremial indicó que la entidad no es el único blanco. Al respecto, Fantini recordó situaciones similares en otras entidades gremiales en Rosario como el caso de Urgara y Empleados de Comercio en su momento.

“Ha habido varios ataques en contra de instituciones y nos preocupa sobremanera porque la gente nuestra deambula por la zona sur, como saben que entran a las tres, cuatro de la mañana y estamos preocupados por eso, que no le pase nada a nuestra gente”, alertó el referente del Sindicato de la Carne

En ese sentido, Fantini realizó un pedido al gobierno de la provincia: “Esperemos que la provincia, a través del gobernador que en su momento era el secretario de seguridad nos preste atención, brindándonos algún corredor seguro para nuestra gente” y agregó: “Necesitamos que nos den la importancia que tienen estas cosas. Desde seguridad de la provincia no nos ha llamado nadie, solamente la fiscalía que ha estado en contacto conmigo a través de la PDI”.