La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció el desmantelamiento completo de una red narco con actividades de lavado de activos en Rosario, en donde fueron detenidos el testaferro y el responsable de la segunda organización de importancia en el narcotráfico de la ciudad.

“Se detuvieron a 11 miembros que lavaban los activos de, primero, Esteban Lindor Alvarado, y luego de ("el peruano") Rodríguez Granthon, ambos detenidos en cárceles federales”, aseguró la funcionara nacional.

En conferencia de prensa la ministra calificó de “enormemente importante la operación que se realizó el día de ayer” y brindó detalles de las detenciones y procedimientos realizados.

A continuación, los puntos más destacados de la conferencia:

- “Ayer fue detenido el testaferro y responsable de la célula de la segunda organización de mayor importancia en el narcotráfico de Rosario”.

- “A la vez se detuvo a otro de los lavadores de activos y operaciones de narcotráfico que a través de compra de bienes y de activos participa de esta red”.

- “Se detuvieron a 11 miembros que lavaban los activos de, primero, Esteban Lindor Alvarado, y luego de Rodríguez Granthon, ambos detenidos en cárceles federales”.

- “Estamos enviando al Parlamento una ley que haga que todos los miembros de una organización tengan la pena máxima de uno de los de la máxima pena que tenga esa organización”.

- “Esta es una investigación importante: primero porque va a sacarles los bienes que manejan estas organizaciones; segundo porque estamos demostrando que cortar las relaciones con las cárceles los debilita total y absolutamente”.

- “En conjunto con el gobierno de Santa Fe, con la justicia santafesina y con la Policía de Santa Fe estamos llegando a agarrar todas y cada una de las bandas”.

- “Todos los días intentan sacarnos con amenazas. Les pedimos a todos los jueces de la República que no vayamos para atrás en los mecanismos que estamos llevando adelante en las cárceles”.

- “Hay millones de ciudadanos que caminan nuestras calles que no tienen seguridad y que saben que estamos trabajando para que vivan más seguros. No me parece bueno que yo me proteja más que los ciudadanos”.