La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, salió al cruce de los enunciados de campaña presidencial que promueven la privatización de ciertos asuntos de salud pública como la vacunación, por ejemplo, en la plataforma de La Libertad Avanza.

“La gente se olvida, pero no hace mucho tiempo, hace muy poco que vivimos una catástrofe humanitaria, a nivel sanitario, social y económico. Y si no hubiéramos tenido un Ministerio de Salud a nivel nacional que salió a garantizar los respiradores, esto hubiera sido mucho más trágico. Recuerdo la imagen del hospital de Barcelona con los médicos y enfermeras con bolsas de residuos cortadas porque no tenían camisolines… y acá sin embargo nunca nos faltó nada. Tuvimos máscaras, medicamentos, respiradores. Cuando la salud es un derecho garantizado constitucionalmente logramos cierto piso de garantías”, enfatizó la titular provincial de salud pública.

Martorano habló este lunes en Sí 98.9 para confirmar que hay un repunte de casos covid en las últimas semanas, pero que su dimensión está lejos de preocupar gracias a que “hoy tenemos vacunas, y el 92% de la población está vacunada”.

La ministra diferenció la situación con el postulado de Javier Milei para con el derecho a la salud. “Las políticas de Estado deben estar presentes. Si no hubiéramos tenido un Estado que garantizó los respiradores, no permitió que salieran del país y los distribuyó equitativamente entre las provincias, y que los repartimos entre el sector público y privado, quién sabe lo que nos hubiera ocurrido. Aquí en Santa Fe con Leonardo Caruana (secretario municipal de Salud), nosotros, el PAMI, lo hablamos siempre, establecimos una red de atención muy eficaz”, revisó.

Contó cómo el Cudaio distribuía con equidad el plasma de pacientes recuperados, y la gestión de camas para nuevos contagios. “Llegamos a tener un solo monitor para todas las camas, y el paciente que necesitaba una se la aseguraba en el sanatorio ABC1 o en el hospital modular de Granadero Baigorria. Eso es gobernancia estatal”, remarcó la ministra en diálogo con Ariel Bulsicco.

Para ello, contó su ejemplo personal: “Tengo hijos mellizos: uno vive acá y el otro en España. Uno se vacunó un martes allá, y al otro le tocó su turno al martes siguiente en Rosario, una semana de diferencia con el primer mundo. Entonces con las vacunas no estamos tan mal. Eso es presencia estatal, la salud como un derecho y el objetivo de garantizarla”, concluyó.

En cuanto a la situación de pacientes covid-19 hoy, minimizó. “En agosto hubo 138 casos mensuales y en toda la provincia, y en setiembre vamos por 256. Viene en aumento, sí, pero no es preocupante. No tenemos hoy pacientes en terapia. Lo que vivimos en la pandemia ya no se repetirá al menos no con covid 19 porque fue un virus que nos tomó vírgenes, pero puede ser con otro. Hoy ya no importa cuantas vacunas nos hayamos colocado, importa el refuerzo, como sucede con la vacuna antigripal. Hay que ver cuándo fue la última fecha de vacunación. Si tengo más de 50 años o riesgos de co morbilidad el refuerzo debe ser cada 6 meses. Si tengo menos de 50 años, 1 por año”, dijo.

“El covid vino para quedarse, pero hoy la situación es mejor. Hay que aplicar el refuerzo bivalente que inocula contra la cepa en circulación y con la última que se ha conocido, pero con ese recaudo no hay que alarmarse”, finalizó Martorano.