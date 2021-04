Desde el mediodía de este jueves distintos ámbitos del gobierno provincial hierven con la misma versión de que Marcelo Sain estaría fuera del gabinete de Omar Perotti. El ministro de Seguridad, que en las últimas horas había protagonizado una nueva polémica por Twitter, esta vez con el intendente de Rosario, no dio declaraciones. Aunque en la Casa Gris reina el hermetistmo, la decisión está tomada.

Desde el gobierno aún no hubo ni desmentida ni anuncio. No obstante, RosarioPlus pudo saber que la salida del vehemente funcionario es un hecho y que su reemplazante sería el actual secretario de Gestión Institucional de la Seguridad y ex legislador provincial del PJ, Jorge Lagna.

Más temprano, el sitio santafesino Sin Mordaza había publicado una nota en la que se menciona al propio Lagna como futuro ministro de Seguridad, con declaraciones suyas desde Reconquista en las que intentaba bajarle el tono a los rumores que con el correr de las horas fueron tomando tintes de confirmación.

Lagna había dicho sobre la situación que atraviesa la provincia que "este es un proceso de muchos años. Empezó con Binner, cuando Antonio Bonfatti le dio la plena autonomía a la policía. Y ahí se dividió entre delincuentes y buenos policías". Ahora será quien se haga cargo del problema.