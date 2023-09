Los votos son irresistibles y más cuando son muchos. Más aún cuando parecen no tener dueño. Por eso el gobernador Omar Perotti y el candidato a sucederlo por Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro decidieron lanzarse a las llamas de la hoguera que arde con fuerza avivada por el discurso de Javier Milei. ¿Si toda esa gente votó en Santa Fe por el libertario, a quién votarán para los cargos provinciales? se preguntaron y se respondieron que valía la pena el

esfuerzo aunque implicara salir un tanto chamuscados. Jugados por jugados, la idea es no regalarle toda la cancha a Amalia Granata que le dice Javier a Milei y se muestra cerca de sus planes aunque no sea candidata oficial de La Libertad Avanza en la provincia.

Marcelo Lewandowski puso en claro que no le da todo lo mismo y que por supuesto quiere ganar, pero sin lanzarse al vergonzoso plan que promete más ajuste del que pida el Fondo Monetario Internacional y motosierra para áreas clave del Estado como la ayuda social, la salud

y la educación. Clara García, que quizás sea la que más riesgo corre ante un posible aluvión de votos de derecha que se canalicen vía Granata en la categoría de diputados provinciales; decidió que ya demasiado había hecho el socialismo buscando refugio en un frente referenciado en el radicalismo aliado del macrismo. También Pablo Javkin decidió no adelantar definiciones sobre un posible balotaje nacional y pidió que se lo pregunten cuando ese escenario se defina

hacia noviembre.

Si hay algo que el kirchnerismo logró, además del cambio profundo hacia una sociedad más justa y distributiva, fue la clausura del menemismo. Con decisión y devolviendo al peronismo las políticas históricas del movimiento hizo olvidar esa etapa de 10 años de relaciones carnales con los Estados Unidos, la pizza y el champagne y los fastos tilingos de Olivos llenos de vedettes y modelos.

La costosísima fiesta del 1 a 1 que terminó en uno de los conflictos sociales más graves de la historia; ahora amenaza con volver de la mano de Milei que sigue reclutando en las provincias a viejos menemistas cancelados desde el 2001. Incluido el propio hermano del expresidente que está añoso pero lúcido, según cuentan.en La Rioja. Como dijo Marx homenajeando a Hegel, “la historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa”.

Carlos Menem confesó que si decía lo que iba a hacer “no me votaba nadie”. Milei dice las barbaridades más grandes y consigue los votos. Y más, ya algunos adelantan que poco de lo que dice podrá ser llevado a la práctica en caso de llegar a la presidencia. El círculo rojo se mueve igual que los políticos y ya no ve tan increíble al personaje y huele que los negocios pueden correr igual o mejor.

En Santa Fe todavía está por verse si hay traslado de votos nacionales a las distintas categorías provinciales. Las primarias indican que el voto a Milei quedó huérfano el 16 de julio. Ahora, con los sorprendentes resultados puestos de las nacionales de agosto; algunos entienden que lo mejor es ponerse la peluca a tiempo.