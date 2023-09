A poco más de una semana de los comicios provinciales, el candidato a gobernador Marcelo Lewandowski pasó por Nadie es perfecto, en Sí 98.9 y charló -y hasta se emocionó- con Ariel Bulsico al recordar viejos tiempos de compañeros en el periodismo y un gesto del candidato.

“En la política tenés que tener un amianto que uno no lo trae. Soy sanguíneo y frontal, y veo que me enojo seguido en notas. A veces me pregunto si tengo que narrar lo que pasó durante 12 años en esta ciudad. No todos hablaban de narcotráfico, había temor, había comisarios políticos. Cuando se hablaba de narcotráfico decían que estigmatizábamos la ciudad”.

“Cómo pueden hablar de abandono cuando tienen la ciudad como la tienen. Aparte dice que no puede hacer nada con el colectivo, con la inseguridad, con nada”, sostuvo respecto a Unidos para cambiar Santa Fe que gobierna Rosario.

"Hace 30 años gobiernan la ciudad y pareciera que sólo tiene la culpa quien gobierna hace tres años y medio y en la provincia. Si compartieron 12 años de gobierno con la Provincia. Las comisarías las cerró Pullaro, y hablan de abandono", remató. No iba a ser la única crítica a sus rivales del ex Frente Progresista: “Se muestran como el futuro y nos trajeron hasta acá”.

Igualmente marcó sus diferencias con el gobernador Omar Perotti: “Soy crítico y cómo no voy a serlo si muere la gente”. “Nos tenemos mucha fe. Hay un grupo grande que acompaña de militantes y no militantes que no quieren volver a aquel pasado y valoran la personas”.

Seguridad

“Necesitamos gendarmería con presencia fuerte, que pacificaron algunos barrios pero atrás de ellos no está la intervención necesaria. Nadie dice que las municipalidades se hagan cargo de la seguridad, pero, si hay una fuerza pacificando, mínimamente que le pongan luz y le recojan la basura. Que esté el Estado”, dijo y agregó: “Por eso propongo comisarías de nuevo en los barrios con intervención de los ministerios”.

Respecto a la declaración de Perotti respecto a que votaría a Javier Milei en un ballotaje con Patricia Bullrich, sostuvo: “Nunca pienso en la derrota, cuando disputo algo no pongo la derrota porque es la profecía autocumplida".