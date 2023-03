El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, aseguró este miércoles en la Cámara de Diputados que "estamos tratando de gobernar para resolver todas las situaciones difíciles que hay en Argentina" y destacó que desde que asumió el presidente Alberto Fernández debió convivir "con cuatro crisis que son la pandemia, la guerra, la sequía y el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional" del Gobierno de Mauricio Macri.

En el marco de la presentación ante el Congreso estipulada por la Constitución, Rossi realizó una exposición inicial y luego respondió las preguntas de los diputados en una sesión que se extendió casi ocho horas.

"Voy a hablar de la inflación, esa que (Mauricio) Macri iba a resolver…era lo más fácil que iba a resolver, en cinco minutos. No la resolvió, dejó la inflación en el 54%. No pasamos del 0% al 100%, pasamos del 54% al 100%", subrayó.

Entonces, hablándole a Juntos por el Cambio (JxC), y respondiendo a consultas del líder de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, y del jefe del bloque radical, Mario Negri, resaltó: "Ustedes llegaron al 54% sin guerra, sin pandemia, con una sequía que fue mucho menos grave que la que tenemos nosotros ahora y sin el endeudamiento con el Fondo (Monetario)".

Rossi mantuvo varios cruces con legisladores opositores de JxC y de La Libertad Avanza, fundamentalmente cuando se refirió a la política de derechos humanos y al intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Volvió la violencia política a la Argentina con el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo que sucedió con Cristina no es producto de la casualidad, porque para que haya existido alguien que le puso un revólver en la cabeza a Cristina, existió antes una campaña de discursos del odio", planteó Rossi.

Sostuvo que el intento de asesinato estuvo antecedido por "discursos del odio que ya existían en la Argentina" y recordó que la primera ocasión que se dio ese tipo de mensajes fue "con el conflicto agropecuario", al sostener que "fue la primera vez que vi un cartel que decía 'yegua'".

En ese contexto, y ante los gritos de legisladores opositores, Rossi se dirigió al diputado Hernán Lombardi y le dijo "todavía estamos esperando una condena de la presidenta de tu partido", en relación a la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien no condenó explícitamente el atentado a la Vicepresidenta, ocurrido el 1 de setiembre del año pasado.

Otro cruce se produjo cuando el jefe de Gabinete exponía sobre la política de derechos humanos y rechazaba la afirmación de que los "derechos humanos son un curro", tal como dijo públicamente Macri en algunas oportunidades.

"Los derechos humanos no son un curro. En todo caso el curro es el de los que no quieren reconocer los 30 mil detenidos desaparecidos, porque no se animan a condenar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976", dijo.

"Lamentablemente para un sector de la Argentina que nunca dice la palabra dictadura, para muchos de ellos no fue una dictadura sino que fue otro gobierno, el gobierno de los militares, decían. Reivindicamos fuertemente nuestra política de derechos humanos, es un orgullo y es una política que se tiene que seguir llevando adelante a lo largo y ancho de la Argentina", aseveró Rossi.

Desde su bancada, la diputada de La Libertad Avanza Victoria Villarruel le gritó: "Decí los nombres".

En un pasaje de su intervención inicial, el funcionario resaltó que el empleo en el país tiene "mayores niveles de ocupación en las provincias del interior que en el centro del país", lo que definió como "un dato histórico definitivamente positivo".

También defendió a las empresas en manos del Estado, como Aerolíneas Argentinas: "Hay que discutir si quieren o no una aerolínea de bandera porque esa política significa que venga cualquier empresa que va a elegir qué destinos hacer y se van a concentrar en las rutas más rentables", expresó el jefe de Gabinete.

El tema Malvinas no estuvo ausente en su exposición: "Lo que hay que hacer es reclamar en cada uno de los foros internacionales nuestros derechos", dijo el funcionario al cuestionar el acuerdo firmado durante la gestión de Macri por el entonces vicecanciller Carlos Foradori con el exministro de Relaciones Exteriores británico, Alan Duncan.

En materia económica destacó el crecimiento de la inversión extranjera en el país y dijo que "habría que desestimar o dejar fuera de la caja de herramientas" de la oposición "esa idea de que cuando gobernamos los peronistas no vienen" inversiones directas a la Argentina.

"La inversión extranjera directa en la Argentina estuvo arriba de los 15 mil millones de dólares el año pasado y supera el máximo que existió entre 2015 y 2019, que tuvo un techo de 11 mil millones de dólares", destacó.

Insistió con que "esta idea de que cuando gobernamos los peronistas/populistas no vienen inversiones directas a la Argentina, es una idea que habría que desestimarla o dejarla fuera de la caja de herramientas que tienen algunos dirigentes opositores cuando nos atacan".

En el cierre de su presentación, y dirigiéndose a Juntos por el Cambio, recordó: "En 2015 sus dirigentes decían 'llegamos nosotros y se resuelve la inflación', y no les funcionó; ustedes ya probaron con la magia y no les funcionó. No es que llega el 10 de diciembre de 2023 y se resuelve todo".

Durante la jornada, los discursos políticos de los diputados prevalecieron sobre las preguntas al funcionario, alterando el espíritu de la dinámica de trabajo, lo que fue puesto de relieve sobre el final de la sesión por la diputada del PRO Silvia Lospennato,

Promediando la sesión, la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, exhortó al legislador del PRO Fernando Iglesias a "terminar con la soberbia, la chicana y el machismo descalificante", tras las reiteradas interrupciones y expresiones del diputado de JxC mientras Rossi brindaba su informe de gestión en el recinto.

Rossi volverá a concurrir a la Cámara baja en mayo; previamente lo hará ante el Senado, probablemente el 19 de abril, aunque también podría ser una semana después.

El jefe de Gabinete brindó su informe a poco más de un mes de haber asumido (el 15 de febrero) y dentro del plazo legal, teniendo en cuenta que el período de sesiones ordinarias se inició el 1º de marzo.

Las últimas presentaciones, a cargo del anterior jefe de Gabinete, Juan Manzur, habían sido el 2 de junio de 2022 ante el Senado y el 14 de septiembre pasado ante Diputados.