El precandidato a gobernador por el frente opositor de Santa Fe Maximiliano Pullaro le contestó en conferencia de prensa a la ex diputada nacional y líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, quien ratificó ante la Justicia sus dichos contra el radical sobre supuestos vínculos ligados a la corrupción y el narcotráfico.

La legisladora cargó contra el precandidato por no haber denunciado cuando era ministro de Santa Fe al ex jefe de Drogas Peligrosas, Alejandro Druetta, que trabajaba bajo sus órdenes y que fue condenado en una causa por narcotráfico. “No estoy dispuesto bajo ningún concepto a que puedan llevar adelante una operación sobre mi persona y quedarme callado. Por más que muchos aconsejen no contestar para no instalar los temas. En mí ADN está dar la cara”, comenzó la conferencia de prensa de este lunes.

A su vez, contestó indirectamente a Carolina Loasda, su rival en la itnerna de Unidos para cambiar Santa Fe, quien lo calificó de “personaje oscuro”. En lugar de cargar contra la senadora prefirió pedir cortar la campaña negativa.

"Nunca hablaré mal de ningún rival interno. No son mis enemigos. Llamo a eso: discutir de propuestas, pero no entrar en una campaña negativa ni desgastarnos. El objetivo es cambiar el modelo en Santa Fe. Mis enemigos son el delito, el crimen organizado y la avivada, el facilísimo, es en definitiva el gobierno de Perotti".

"En la lucha contra el narcotráfico llegamos más lejos que cualquiera contra personas que se creían intocables. No la pasamos muy bien. Detener a Los Monos y a Esteban Alvarado. Sin custodia fui a declarar cuando personas terminaban muertas. A mis hijos les tuve que poner custodia. Plantearon que quisieron secuestrar a mis hijos".

“No estoy dispuesto bajo ningún concepto que se intente ensuciar mi persona por una cuestión electoral. Voy a ser gobernador. Pero después de esa gestión seguiré viviendo en santa fe , en Rosario, porque mis hijos viven acá, voy al club acá, porque salgo a correr acá, mis viejos viven acá, tengo una vida normal”, agregó.

"No vale todo, no voy a permitir que se me quiera ensuciar solo por estar en el lugar más difícil que es ser ministro de Seguridad”.

Caso Druetta

Pullaro se defendió de las acusaciones de Carrió sobre su presunta cobertura al ex jefe de Drogas Peligrosas durante su mandato como ministro de Seguridad. “Porque un subordinado o un empleado comente un delito no lo hace al jefe, al dueño, o al ministro cómplice. Sí, si lo encubre”.

“Y voy a aclarar el tema Druetta por que es recurrente. Lo condenan por un delito que comete entre 2007 y 2009. La causa se inicia en 2018. El día que el comisario Druetta lo allanan, le pido a su jefe que inicie el sumario para pasarlo a disponibilidad. Tres meses después hay una imputación de la Justicia federal y pedí que se lo expulse de la fuerza. Y se lo sacó”.

“Se acuerdan del audio de Marcelo Sain con Nadia Schujman que le pedía a un abogado para hacerme una denuncia y embarrarme? Una operación más”, agregó.