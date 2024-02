Milei, furioso por el traspié de la Ley Ómnibus: "No estamos dispuestos a negociarla"

El presidente Javier Milei expresó su frustración en redes sociales luego del durísimo revés que sufrió este lunes la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

Mientras se votaba artículo por artículo de la Ley de Bases presentada por el mandatario, el oficialismo se dio cuenta de que no contaba con los votos que creía, por lo que peligraban artículos fundamentales como el relacionado a las privatizaciones.

Tras un cuarto intermedio, finalmente el diputado libertario Oscar Zago mocionó para que todo el proyecto vuelva a foja cero y a ser tratado en comisiones.

Momentos más tarde, el presidente se expresó en redes sociales, asegurando que “la casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas”.

Desde Israel, donde visitó el Muro de los Lamentos y se reunión con Benjamin Netanyahu, Milei dijo que no están dispuestos a negociar su programa de gobierno, y que continuarán con él "con o sin el apoyo de la dirigencia política".

“Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar. Nuestro programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron el país. Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita. Van a tener que explicarle a la sociedad por qué. Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país”, twitteó el presidente.

Previamente, desde la cuenta de La Libertad Avanza el espacio oficialista apuntó contra los gobernadores, asegurando que “la traición se paga cara”.

"La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión", publicaron desde LLA.

Los legisladores nacionales como Zago declararon ante la prensa en idéntica sintonía, denunciando que hubo “diputados que fallaron a su palabra” y que sufrieron una traición por parte de algunos gobernadores como Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora o Gustavo Sáenz.

En simultáneo, en un comunicado de prensa de la Oficina del Presidente, se reafirmó el mismo mensaje, asegurando que "los gobernadores tomaron la decisión de destruir la Ley de Bases artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla".

"Llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio, para hoy traicionar a sus votantes. No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos argentinos no come. La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno", sentenciaron.