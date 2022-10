Los detalles de una obra que anticipa grandes beneficios para la región

Gustavo Schnidrig

Las gestiones para la obra del Gasoducto Metropolitano comenzaron en plena pandemia. A fines de julio de 2020 el vicepresidente de Enerfe, Juan Carlos Cesoni, puso primera en un proyecto que buscó dejar atrás el trago amargo del llamado Gasoducto de la Costa, a partir de una iniciativa que, según sus propias palabras, "resultaba ambiciosa y difícil de proponer, pero que pudimos poner en marcha en tiempo récord".

La obra se presentó en sociedad el 26 de octubre de aquel año. Fue en el marco de un convenio firmado con entidades mutualistas de la región, donde se establecieron créditos blandos para las localidades próximas a la traza del Gasoduco del NEA (GNEA), con la que se unirá el gasoducto del Gran Santa Fe, y en donde la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, destacó la necesidad de que el Estado "brinde una respuesta directa a una necesidad concreta de las familias" por contar con gas natural de red.

Días antes, Cesoni iniciaba las gestiones para una obra que cruzará un río, una laguna, dos defensas, líneas de ferrocarril, rutas, poblados y zonas inundables. También zonas de interés arqueológico. Por eso las primeras tratativas incluyeron charlas y convenios con la UNL y con el Museo Etnográfico Provincial. Los academicos realizaron varios estudios del suelo sobre el lecho de la laguna Setúbal a fin de "evaluar la traza conveniente y el lugar ideal para atravesar su cauce" y "aprovechar el potencial de la topografía provincial para la generación de energías limpias y sustentables".

Adquirido caracter público, el proyecto fue compartido con los concejales de la ciudad. El 9 de diciembre de 2020 los ediles santafesinos recibieron en el Recinto a Cesoni para interiorizarse sobre los pormenores del proyecto. Fue el inicio de una larga serie de reuniones con entidades vecinales e instituciones de la sociedad civil de las localidades interesadas y/o implicadas.

El 2021 también fue de intenso cabildeo. Cesoni ocupó largos meses sentado en las mesas de los municipios y comunas de las localidades beneficiadas, además de concretar reuniones con instituciones y entidades de la sociedad civil interesadas, como el área productivo del Municipio de Santa Fe y con el Puerto local.

En tal camino se llegó al 13 de agosto de 2021, día en que el gobernador Omar Perotti firmó el acta acuerdo con Nación "para reactivar y culminar obras de gas por más de 3.700 millones de pesos, que incluyen la reactivación del gasoducto Regional Centro y las ampliaciones del Regional Sur, Metropolitano y la red en la localidad de Fighiera".

Aquel día, el gobernador resaltó el "profundo deseo de poner en marcha estas obras lo antes posible" y la garantía de "tener la participación de empresas que le pongan buen ritmo a la construcción en cada una de las regiones”.

En cuanto a los acuerdos sellados con el Museo Etnográfico Provincial, se realizaron con el objetivo de preservar los sitios de interés histórico en el trazado del gasoducto. Dichas prospecciones arqueológicas posibilitaron que el 16 de agosto de 2021 se realizaran hallazgos en Rincón: "El museo evaluó zonas de interés y el gasoducto responde a ellas, sentando un precedente de que la obra responda a potenciales descubrimientos y adecuando la traza en pos de no afectar patrimonio histórico que pudiese existir", resaltaron desde Enerfe.

Los trabajos preparativos también vieron la luz verde por aquella época. El 26 de agosto se realizaron perforaciones sobre el cruce del río Salado "para conocer el perfil geológico del suelo y calcular las erosiones por las crecidas del río para definir la profundidad más conveniente en el que puede trazarse el gasoducto", mientras que el 20 de octubre se hizo un recorrido técnico sobre las márgenes de la Setúbal junto a profesionales de la Universidad Nacional del Litoral.

Como se dijo, el trabajo junto a profesionales de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL se prolongó a lo largo de todo el proceso, y fue fundamental para definir la traza más conveniente. Sus proyecciones fueron sistematizadas en extensos documentos técnicos, donde plantearon las alternativas de ejecución "con el menor impacto posible en hábitat y ambiente".

Con todo este bagaje, el 22 de enero de este año se realizó el llamado a licitación. En realidad fueron dos: el primero para la compra de cañerías y el segundo para la obra de construcción, a su vez contemplado en dos etapas. Fue el útlimo paso administrativo antes del tan ansiado comienzo de obra que el gobernador celebró a incios de la semana pasada tras inaugurar los trabajos de perforación de la laguna.

Por parte del Gobierno provincial, el secretario de Prácticas Socio Comunitarias del Ministerio de Desarrollo Social provincial, Ignacio Martínez Kerz, también impulsor y quien acompañó de cerca todo el proceso, resaltó: "Desde el inicio del proyecto nos pusimos a trabajar con todas las herramientas a nuestro alcance para avanzar con celeridad. Hicimos propuestas, pedimos informes, solicitamos audiencias públicas, todo con el objetivo de que la obra se haga realidad".

"Estamos muy orgulloso porque es el producto del trabajo intenso y de la participación ciudadana. Es política efectiva y no efectista", completó.

En números

- El Gasoducto Gran Santa Fe le permitirá acceder al gas natural por red a más de 250 mil habitantes de siete localidades: Esperanza, Recreo, Monte Vera, la zona norte de la ciudad de Santa Fe, Rincón, Colastiné y Arroyo Leyes.

- También beneficiará a 7 mil industrias y comercios, y a 1.700 instituciones que hoy no disponen de gas natural.

- El caudal de gas proyectado es de 61 mil metros cúbicos por hora.

- El plazo de ejecución de la obra es de 14 meses (2 ya cumplidos) y la inversión de 3.578 millones de pesos, que será financiada por la secretaría de Energía de la Nación.

- Para atravesar el cauce de la laguna se utilizará un sistema denominado perforación horizontal dirigida, que permitirá colocar los conductos sin abrir zanjas a través de maquinaria especial que realiza un control preciso de la profundidad y su trayectoria.

- El cruce de la laguna Setúbal será de 1.850 metros y permitirá unir a Monte Vera con San José del Rincón.

"Me parece notable la rapidez con que arrancamos los trabajos"

Entrevista a Juan Cesoni, vicepresidente de Enerfe

—¿Cómo nace la idea del gasoducto?

—El Gasoducto Metropolitano nace de la necesidad que tienen en la zona de la costa por acceder al suministro de gas de red, hasta Arroyo Leyes, y en el norte de nuestra ciudad que directeamente no tenían servicio, como en Arroyo Aguiar. Además se buscó superar un proyecto anterior (el llamado Gasoducto de la Costa) que tenía dificultades porque estaba proyectado sobre zona urbana de la ciudad que iba a ser muy difícil y caro de perforar, además de que era un trazado donde ya hay gas.

Se nos ocurrió entonces la posbilidad de cruzar la laguna. Una idea ambiciosa y difícil de proponer. Sin embargo, de a poco nos dimos cuenta de que era viable, y lo vimos con mas cariño. Lo charlamos con la ministra Silvina Frana y con las demás áreas del gobierno provincial involucrados. Todos nos dieron su visto bueno. También la UNL, que ensegudia quizo participar. Todo esto permitió que hoy, a un año y medio del incio de las gestiones, ya inició el cruce.

Pero el proyecto es mucho más amplio que el paso de la Setúbal y cada kilómetro tiene mútliples gestiones por realizar. Una enorme compliejdad administrativa y burocrática: estudios ambientales, socioeconómicos, del suelo... un cúmulo de información que debía reunirse, y en el que trabajamos desde hace casi dos años. En el medio, el desafío de conseguir los recursos para financiar la obra. Y la verdad que conseguimos todo. En dos años concebimos la idea, la proyectamos y ya la estamos ejecutando.

Es una cadena de pasos. Por eso me parece notable la rapidez con que arrancaron las obras. Nos lo señalan colegas y profesionales.

—¿Cómo lo lograron?

—Fue excelente el aporte de la UNL y del Museo Etnográfico. Armaron equipos multidisciplinarios y cada uno nos fue asesorando sobre las distintas particularidades que presenta el terreno. Gabriel Cocco enseguida se puso a disposición, y con su equipo realizamos varias recorridas desde un inicio. También los organismos del Estado respondieron aceleradamente. A veces el diálogo entre organismos no es tan fluído, quiza por los distintos lenguajes, pero la verdad es que hablamos el mismo idioma con todos.

—¿Cómo sigue la obra?

—La obra está proyectada en 14 meses, dos ya transcurridos. No obstante, es importante señalar que estamos en un pais con problemas de importación, por lo que ejecutar este tipo de trabajos puede suponer un problema si no se consiguen algunos elementos. Por ejemplo, si no se puede importar acero, no se puede trabajar.

—¿Cuándo se proyectan las primeras conexiones domiciliarias?

—Construir el gasoducto hace factible la idea de tener gas. Luego hay que construir la red de distribucion para que cada vecino pueda conectarse. De nuestra parte, nos preocupamos por ejecutar ambas obras en simultáneo. Esto puede llevar mucho o poco tiempo, depende de cada gestión. Por eso trabajamos desde un inicio en los trámites muncipales y con las empresas de servicio que lo ejecutarán. Lo calculamos, aprobamos y dejamos listo para licitar.

—¿Cuál es la importancia de que el gasoducto sea compatible con el hidrógeno verde?

—El hidrógeno verde es el combustible del futuro. Vemos con expectativa que reemplace a los hidrocarburos, porque uno entiende que el gas es un combustible de transicion hacia las energias renovables. Por eso pensamos el sistema de distribución para que sea compatible.