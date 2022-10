El peronismo de la zona núcleo continúa firme en su carreteo para lograr una plataforma de gobierno nacional. Los gobiernos peronistas de Santa Fe y Córdoba impulsan una ficha electoral para 2023 que pretende evitar extremos y basarse en la identidad productiva de la pampa húmeda. Es un intento de lograr una alternativa a la grieta a través de un gobierno de centro y dispuesto, como pide parte del establishment, pero que no termina de pasar de las intenciones.

El exponente más fuerte de la idea de que germine un modelo de país lejos del centralismo porteño es el gobernador Juan Schiaretti quien junto a sus pares Omar Perotti y el entrerriano Gustavo Bordet constituyen la Región Centro, una miniliga de mandatarios de la zona núcleo productiva.

Ese rótulo les sirve de plataforma para enviar señales políticas, sobre todo Schiaretti quien se mueve suelto por afuera del Frente de Todos, a diferencia de Perotti que mide más sus posturas y Bordet que no se la juega. El cordobés agarra la lanza y se manda, como esta semana que se calzó el traje de gestor para seducir a la vereda del medio.

"Si gana alguno de los extremos de la grieta no vamos a poder salir de la situación actual... Trabajamos en la construcción de modelo republicano, federal y democrático, que es pro-producción y que es progresista”, definió Schiaretti en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

A principios de septiembre, encabezando la reunión de Región Centro, blanqueó aún más el perfil que conecta a las provincias: “Porque defendemos la producción y el trabajo, queremos ser la voz de los que se levantan todos los días temprano para ganarse el sustento para su familia. Es hora de que, en nuestra Patria, los que producen, trabajan y se levantan temprano tengan voz para que nuestra Argentina pueda desarrollarse y, en vez de tanto subsidio, haya puestos de trabajo y dignidad para las familias”.

En Santa Fe Perotti no expone públicamente ese tipo de mensajes, al margen de que coincidan o no, pero sí echa brasas a la identidad de la zona núcleo. Incluso no ha dudado en diferenciarse del gobierno nacional en algunas cuestiones como las críticas al campo. Perottti habla del sujeto campo como eje central, y le suma a la agroindustria, todos conceptos que el peronismo kirchnerista no podría tolerar. También ha criticado las retenciones, aunque no al punto de pedir extinguirlas como el cordobés, el cierre de exportaciones de carne y se ha posicionado distinto al gobierno en temas como el biodiesel.

Seguirá la sintonía con Schiaretti, posiblemente más separados que juntos, pero es todo un posicionamiento. El rafaelino alambra su quinta dentro de la provincia. De hecho, esa idea de identidad la practica con su sello Hacemos Santa Fe y algunas fuentes cercanas no descartan que en 2023 compita por fuera del Frente de Todos o como se llame el paraguas del peronismo nacional.