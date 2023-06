El exgobernador de Salta y precandidato a presidente por "Hacemos un País", Juan Manuel Urtubey, consideró que el espacio peronista disidente que buscaba ser una alternativa electoral "se rompió" luego del acercamiento del mandatario cordobés Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio (JxC) de la mano del jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta.

"Es difícil un relanzamiento del espacio, da la sensación que eso se rompió", aseguró Urtubey en declaraciones formuladas esta mañana a la radio online FutuRöck, en las que analizó que la eventual participación de Schiaretti en el espacio de Juntos por el Cambio "deja bastante renga" la conformación de un espacio alternativo del peronismo de cara a las próximas elecciones.

El insinuado espacio disidente, que no llegó a tener un nombre, iba a ser conformado por Urtubey, Schiaretti, el diputado nacional Florencio Randazzo y los legisladores nacionales que responden al economista Roberto Lavagna. Allí, según había trascendido, pretendían sumar al socialismo santafesino y al gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá.

"Soy consciente de que no tenemos la capacidad electoral. Cuando no hay posibilidad para un espacio es porque no se advierte esa necesidad", reflexionó Urtubey en la entrevista que concedió esta mañana.