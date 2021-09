"No me va a alcanzar la vida para pedir disculpas. Si bien la disculpa nunca repara un daño, es al menos una forma de intentar tomar conciencia de todo lo que se perdió. Todos nos merecemos poder seguir adelante. Tengo un profundo arrepentimiento, se lo digo a usted señora jueza y a través suyo a toda la ciudadanía". Así arrancó, en medio de un llanto que sólo él sabrá si fue sincero, el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad su declaración ante la jueza Eleonora Verón, con la presencia de los fiscales acusadores, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Tras estar detenido más de un año en la sede de la PSA, recuperó desde esta semana la libertad condicional, gracias a haber brindado nuevamente declaración como testigo colaborador de la justicia.

La declaración que se conoce ahora fue el 8 de julio. Con detalles sobre cada paso que se fue dando en la trama de corrupción que incluía eslabones políticos, policiales y judiciales, Ponce Asahad dio nombres y describió lugares. RosarioPlus pudo acceder a la grabación completa. Tras el sollozo inicial, el testimonio continúa: "Quiero hoy ratificar todo lo que declaré el 5 de diciembre pasado". Y anuncia que a partir de allí va a sumar más información.

"Me constan las gestiones que se hicieron ante el juez de Venado Tuerto, en el marco de la causa que investiga al señor Peiti como organizador del juego clandestino, con diligencias que se llevaron a cabo en un viaje a Melincué y otro a Venado Tuerto, en el que participaron Peiti, el doctor Aníbal Porri, el doctor Brebbia, el doctor Tortajada, e incluso una gestión que se llevó a cabo en Venado Tuerto, que se llevó a cabo ante un abogado que hoy detenta una cartera ministerial en la provincia de Santa Fe. A esos hechos los conozco de boca directa, con comentarios pormenorizados que me hiciera el doctor Porri", dice después. La alusión salpica -de forma indirecta, ya que Ponce no estuvo en ese supuesto encuentro en Venado- al actual titular de la cartera de Seguridad, Jorge Lagna.

En otro fragmento, Ponce Asahad habla de la protección policial que tenía el sistema de juego ilegal: "En el marco de la investigación que se realiza por las apuestas clandestinas, este circuito de protección con participación y conocimiento de instancias superiores del Poder Judicial, lo que me consta es que antes de la gestión del doctor Serjal, quien recibía valores era un policía de apellido Corbellini. Una de las entregas se hizo en un local de la Avenida Francia y Mendoza. El señor Peiti recordó que en esa oportunidad, Corbellini lo había palpado a los efectos de verificar que no tuviera ningún sistema de audio".

El parentesco de una fiscal y el mate cocido del juez

Luego, Ponce Asahad involucra -sin dar nombres propios- a otra fiscal: "También, ante una de las causas resonantes que hubo en el MPA, la que se denominó la megacausa, me consta por haber sido cercano al doctor Serjal (porque nosotros éramos cercanos y amigos), que lo que hubo fue una gran movida de influencias, que tenían como objetivo erosionar a los fiscales que investigaban la causa. Y en esas operaciones incluso, en cuanto a uno de los imputados, hubo una activa participación de una actual fiscal del MPA, relacionada por parentesco con vía materna con uno de los imputados".

Y enseguida, como dato casi de color, brinda detalles sobre las infusiones que se pedían en las reuniones con Rafael Gutiérrez, juez de la Corte Suprema, en las que el magistrado le dio una carpeta al senador Traferri, con datos que podían servir para atacar a Marcelo Sain: "También me consta -y esto tiene que ver con noticias que han salido recientemente en la prensa, en relación a procesos que se le quieren seguir al doctor Sain-, porque he estado presente en una sala de la Corte Suprema, con asiento en Santa Fe, de un paper al respecto que le entregó un ministro de la Corte Suprema al senador Traferri, estando en presencia de Serjal y de mi persona. Ese día yo pedí un café doble y el ministro de la corte tomaba mate cocido con leche con galletitas de agua".

"El carpetazo apuntaba a fortalecer en términos jurídicos la presentación por incompatibilidades de Sain, dice después Ponce, que continuó con el relato de ese encuentro del mate cocido: "Al finalizar la reunión, en un sobre (el ministro de la Corte) le dijo: "Acá tenés todo en contra de Saín. Yo en ese momento estaba en libertad, ya entonces comenzaba a gestarse esta división entre la Legislatura y el entonces ministro de Seguridad. No fue la única reunión a la que fuimos con Serjal en la Corte Suprema. Hubo al menos dos más. Una, por la causa de los 'Toyota'. En esa oportunidad fuimos recibidos por un ministro de la Corte, pero no en la Sala de Reuniones, sino en su despacho privado. Allí, la intención era cajonear la causa".

Y señala, luego: "El sistema de cobertura excedía al MPA y llegaba a la propia Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Por eso reitero que puede haber un conflicto de roscas y conflictos de intereses".