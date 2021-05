El intendente Pablo Javkin expresó su disenso con la calificación sanitaria que el Gobierno nacional hizo de Rosario, al considerarlo "zona de alerta epidemiológica y sanitaria", lo que obligó a imponer restricciones más severas a la vida pública. Y en particular, el jefe municipal señaló su parecer adverso a la suspensión de la modalidad educativa de presencialidad con burbujas alternadas en las escuelas. Este lunes se lo planteará al gobernador Omar Perotti, y juntos expresarían ese malestar al jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero.

Javkin encabezó este lunes una conferencia de prensa en el Galón de la Música para señalar su contrariedad para con las últimas disposiciones del gobierno nacional, y la adhesión provincial que Perotti definió este domingo, aunque por una semana, no ya hasta el 21 de mayo.

Ponderó que los indicadores de la pandemia en la ciudad muestran una leve mejoría. "Está bajando el Rt de los contagios, la razón, la incidencia se muestra amesetada. Es el camino a seguir", interpretó el intendente. En esa línea, anunció que hay 209.300 personas vacunadas en Rosario, con una dosis, y ese era el objetivo que se habían planteado en el municipio. Asimismo, dijo que esta semana recibirá una nueva tanda de dosis 1 y 2 de la vacuna Sputnik V.

En este marco, Javkin consideró como un desacierto que en Rosario se vuelva a la virtualidad total en el dictado de clases. "Es un momento de adoptar restricciones, pero la última medida a tomar debiera ser la suspensión de presencialidad de los chicos en la escuela. Tiene que ser lo último a tomar, no estar en el orden de las primeras medidas. Y parece más lógico en una provincia que ha tomado la precaución de vacunar a sus docentes en altísimo porcentaje, debiera priorizar la presencialidad antes que otras actividades. Esta es la posición del municipio y es lo que plantearemos esta tarde a las 17 cuando vayamos a una reunión con el gobernador", enfatizó Javkin.

Por otra parte, el jefe municipal también confrontó con el criterio del gobierno nacional para clasificar las zonas de riesgo en el país. "Los departamentos como factor de organización administrativa es algo del siglo XIX. No se puede con eso determinar los corredores sanitarios hoy. Porque en Rosario se atiende a pacientes graves de Cañada de Gómez (departamento Iriondo) o de Villa Constitución (depto. Constitución) y tienen una cama crítica disponible aquí", explicó.

Por lo tanto, Javkin criticó: "No es lógico que desde el AMBA determinen los corredores sanitarios, porque si fuera así Rosario estaría agravada por atender pacientes de otros departamentos. No vamos a caer en eso. No somos una región sanitaria clasificada por departamento. La realidad es otra cosa", disparó, con molestia.

Javkin irá esta tarde a reunirse con Perotti para acordar el planteo que le harán a Cafiero. Trascendió que los dos mostrarán su parecer de recuperar la presencialidad lo antes posible, dijeron fuentes del Ejecutivo local.

Entre otras cosas que se cuestionan, está la situación de los jardines maternales, que continúan abiertos porque se consideran establecimientos comerciales, y no ámbitos de educación.

"Estamos en un nivel muy alto de ocupación de camas, es una prioridad aliviar esto. En las últimas semanas se duplicó la atención de pacientes covid en áreas críticas", reveló.