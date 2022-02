Este jueves el gobierno provincial acercó a los gremios estatales una oferta paritaria que terminó siendo idéntica a la que rechazaron el martes los docentes. En este caso la respuesta también fue la misma. ATE y UPCN le bajaron el pulgar al 41,7% a pagarse en cuatro tramos.

Ambos gremios manifestaron que no hubo oferta formal pero desde el gobierno pretendían proponer el mismo esquema que a los docentes. El mismo no será puesto a consideración de las bases ya que sería un rechazo cantado, adelantaron las centrales.

Más allá de esa postura, las dos entidades mostraron distinta predisposición de acá en más. Mientras que ATE no planteó todavía la posibilidad de llevar adelante medidas de fuerza, desde UPCN ya advirtieron que de no corregirse la propuesta en el corto plazo, van a evaluar un paro.

Al respecto, Jorge Molina de UPCN señaló: “Esa oferta no la vamos a considerar ni transmitir porque la damos por rechazada. En ese marco dijimos que es claramente insuficiente en su conformación, con las fechas y los tramos”.

Por su parte, Jorge Hoffman de ATE, sostuvo: “Si nosotros tomáramos esa propuesta y la pusiéramos en consideración de los trabajadores públicos tenemos la seguridad de que no sería aceptada. Esto no significa que vamos a tomar medidas de fuerza, sino que no lo vamos a hacer por ahora”.

Ambos coincidieron en que esperarán algunos días a que el gobierno provincial mejore la oferta, aunque saben que tienen por delante una semana corta y los tiempos se acortan.

Tras la reunión, el ministro de Trabajo provincial Juan Manuel Pusineri, deslizó: “Vamos a seguir buscando una alternativa porque la negociación colectiva es esto, es una situación en la que se plantean propuestas, alternativas y se llega a un acuerdo porque tanto del sector trabajador como del empleador avanzamos a través de acuerdos”.