La fiscal interina del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Rosario, María Eugenia Iribarren, analizó los argumentos de los ministros de la Corte de Justicia de Santa Fe sobre la situación de Armando Traferri y consideró que hay motivos para convocar al senador por San Lorenzo a audiencia imputativa.

También se refirió a la denuncia efectuada por el presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez, al fiscal del MPA Matías Edery, y consideró que se trata de “una queja administrativa”. Además, lamentó que el hecho se de en el mismo momento en que el fiscal está investigando a una de las organizaciones criminales más importantes de la provincia.

En diálogo con Rosarioplus.com Iribarren explicó que si bien la mayoría de los integrantes del tribunal avaló los fueros parlamentarios de Traferri, expusieron motivos “diametralmente opuestos”. Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuller consideraron que el planteo del legislador es constitucional y no se podría nunca imputar a un senador si su propia Cámara no lo autoriza. “Pero vemos que hay otros tres votos que dicen que no era necesario declarar la inconstitucionalidad para poder citarlo a imputativa”, señaló.

Es decir, la fiscal entiende que Gutiérrez y Spuller respaldaron absolutamente a Traferri, mientras que Roberto Falistoco, Mario Netri y María Angélica Gastaldi manifestaron su postura a favor de que los legisladores sean sometidos a proceso.

Respecto al voto restante, agregó: “El voto de Erbetta dice que no puede haber ningún obstáculo legal y que es inconstitucional cualquier obstáculo para imputarlo por corrupción, que es lo que nosotros consideramos, que la doctrina mayoritaria de este fallo es que se puede convocar a imputativa al senador Traferri”.

Consultada sobre la denuncia pública del presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, contra el fiscal Matías Edery, Iribarren destacó: “Lamentablemente coincide con el juicio que el doctor Edery está llevando adelante contra una de las organizaciones criminales q participan en la provincia con el amparo del Estado y con muchos policías condenados”.

A su vez calificó el hecho como “una denuncia administrativa” y sostuvo que el fiscal deberá rendir cuentas acorde a la sanción de la auditoria “si hubo una falta disciplinaria”.