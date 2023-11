Érika Gonnet: "Hay que interceptar cuando alguien niega, minimiza y desvaloriza el Ambiente"

La Ministra de Medio Ambiente de la provincia, Érika Gonnet dice, entre risas, que en cada reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente, los y las funcionarias se juntan a hacer catarsis. Pareciera que en cada provincia del país, el trabajo de las políticas públicas medioambientales es igual: cuesta arriba, difícil, casi desde cero. Pareciera también que de a poco, entre catarsis, decisiones y nuevas planificaciones, el panorama cambia. Gonnet lleva cuatro años en gestión medioambiental y dice que de a poco el escenario se modifica. Hay cada vez más ministerios, más decisiones políticas. “Lo van poniendo en otro lugar hasta llegar a tener la importancia que tiene que tener”, considera.

En la semana que se celebraron los Parques Nacionales, y a pocos días de haber firmado un acuerdo contra el negacionismo climático, la Ministra dialogó con Rosarioplus.com. Hizo un balance de su gestión, celebró la puesta en funcionamiento del Parque Nacional Islas de Santa Fe y se refirió a la crisis climática que atraviesa Santa Fe (y el mundo). Sostuvo que su gestión arrancó de cero y que a pocas semanas de cambiar el mando, hay una base sobre la cual seguir haciendo. “Creo que dejamos bases consolidadas que van a facilitar que se generen otras. Obviamente que nos falta un montón, pero creo que también hay que pararse y decir que hay una base, una normativa, no importa quién la hizo. Fue, finalmente, el Estado el que armó un protocolo, abrió el Parque Nacional o hizo una denuncia penal”.

En paralelo, sin embargo, el negacionismo medioambiental avanza con una fórmula presidencial, la que encabezan Javier Milei y Victoria Villarruel. En ese marco, Gonnet asegura que es fundamental que todas las fuerzas políticas, organizaciones y fundaciones medioambientales, se pronuncien al respecto. “Hay que interceptar cuando alguien tan livianamente, tan livianamente habla ante todo un país niega, minimiza y desvaloriza el Ambiente. No puede ser que hoy tan livianamente salga a hablar de que el cambio climático no existe. Es preocupante”.

- ¿Cómo fue la puesta a punto del Parque Nacional en las Islas del Paraná?

Fue uno de los desafíos más grandes que tuvimos en la gestión, porque lo pusimos en funcionamiento y en valor cuando en esa zona teníamos incendios. La provincia en ese momento presentó el programa Regenera Santa Fe y uno de sus ejes estratégicos era justamente poner en funcionamiento, en valor y aumentar la superficie de ese parque nacional que hasta ese momento era de papel. Había sido creado en el 2010 y no había absolutamente nada: no había gobernanza, ni guardaparques, nada. Por lo cual, hoy culminando la gestión, podemos estar contando que el Parque está funcionando.

- ¿Cómo es ese funcionamiento?

El Parque Nacional Islas de Santa Fe tiene una apertura paulatina, experimental, porque es el único Parque Nacional del país que es completamente insular, por lo cual tiene que tener una logística aislada. Son 45 minutos en lancha desde Puerto Gaboto. Allí se encuentran los senderos, hay una zona donde la gente puede parar, puede recorrerlos, están los guardaparques. Tiene más de 13 guardaparques y brigadistas fijos. También se agregó a esta zona todo lo que tiene que ver con energías renovables, paneles solares y.se empezaron a hacer algunas visitas, primero con algunas organizaciones ambientales y algunas fundaciones, y después se abrió experimentalmente. En estas vacaciones de invierno pasaron alrededor de 200 personas. Este lugar no solamente habla de la conservación y la preservación de un espacio, sino que también es una marca registrada que genera también otros desarrollos alrededor suyo. Los parques son generadores de oportunidades. Sabemos que esta puesta en funcionamiento del Parque Nacional Islas de Santa Fe, proyectarlo, aumentar su superficie, va a ser un hito importante en la provincia.

- ¿Qué aprendiste en estos cuatro años de gestión de política medioambiental?

Primero, la riqueza y la belleza inigualable que tiene nuestra provincia. Santa Fe tiene lugares magníficos y gente magnífica que convive en estos territorios. A veces, cuando hablamos de ese factor antrópico que ha dañado, nos olvidamos que tenemos también en muchos ámbitos un espacio totalmente cuidado y preservado donde está integrada nuestra gente. Aprendí a apreciar y valorar lo que tenemos como provincia en una gestión que estuvo muy atravesada con el ambiente. Nosotros lo tomamos como una oportunidad para generar muchas políticas públicas, pero también para hablar de la crisis climática en nuestra provincia, que muchos sectores todavía niegan. Santa Fe tuvo emergencias relacionadas a la crisis climática: por la bajante del río, por la sequía, por los focos ígneos. Todas emergencias cuyo denominador común es la crisis climática. Imagínate lo que nosotros tenemos en nuestro territorio santafesino, ni hablar en nuestro país, para mitigar y adaptar nuestros territorios en ese sentido, primero para cuidarlo, segundo para ponerlo en valor. Parece que lo ambiental es una mala noticia o que lo ambiental siempre se tiene que enfrentar a lo productivo. Bueno, yo creo que esas son las cosas que hay que trabajar para cambiarlas. No se pueden hacer de un día para otro, pero creo que hay que trabajar para cambiarlas.

- También parece que lo ambiental está relacionado siempre a una tragedia

Sí, pero es todo lo contrario. Es vida. Entonces creo que en realidad, en el medio de ese juego de palabras hay una gran responsabilidad y un gran trabajo. Hay que educarse, hay que aprender, hay que concientizar. Y si bien yo entiendo que hay diferentes niveles de responsabilidades, esto lo hacemos entre todos, no hay manera de que se haga desde un solo lugar. No se puede hablar de ambiente desde una sola perspectiva. Por suerte las generaciones más jóvenes lo tienen mucho más incorporado, no solamente desde el reclamo, sino que se involucran cada vez más cotidianamente. En mi caso, la responsabilidad es ir marcando normativa, dejando bases para seguir avanzando.

- ¿Por qué te parece que la política, la economía, las medidas y las decisiones que se tomen desde la producción, la tecnología y en todo sentido, tienen que estar atravesadas por una perspectiva medioambiental?

Los extremos nunca son buenos. En cualquier ámbito de la vida. Nosotros estamos en una provincia que es fuertemente productiva, pero también estamos en una provincia que vivió los impactos de una crisis que estamos atravesando. ¿Santa Fe es responsable del calentamiento global? Seguramente no. Tampoco es la que hace que hoy tengamos estas temperaturas ni estas crecientes. Seguramente nosotros no somos responsables ni fuimos responsables. Pero indudablemente estamos en un punto de inflexión donde todos los procesos productivos tienen que cambiar. Decir eso no es enfrentarme a nadie ni nada. Sino entender que esto se relaciona sí o sí con lo económico y lo social. ¿No tuvo impacto la sequía en nuestra economía? ¿Y el impacto que tuvo a nivel nacional? ¿Quién puede negar eso? Como no se niega eso, no podemos negar que hay que invertir, que hay que ir cambiando de procesos. La conciencia no se hace desde el enfrentamiento. Todos tenemos que ir aprendiendo y los que saben un poco más tienen que ser generosos con su saber. El problema es que además está el negacionismo. Y frente a eso, también se tiene que hablar de ambiente desde el punto de vista judicial. Ya no es más que “no pasa nada”. Sí pasa. Y si no lo entendes desde el punto de vista que lo tenés que entender, que es que no se pueden seguir haciendo, lo vas a entender desde el punto de vista judicial. Falta mucho. Lo que no hay que hacer es no mirar lo que está pasando porque los impactos son muy importantes. La vulnerabilidad es muy importante.

- ¿El Poder Judicial acompaña?

Mirá, a mí me tocó trabajar muy de cerca con la Justicia cuando fue el tema de los incendios. Todos saben y recuerdan lo que fue en su momento la intervención del Juzgado Federal, de la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando apareció el juzgado en Victoria trabajamos muy de cerca, aportando muchísimas fojas que sabemos que contribuyeron muchísimo a las causas. Y qué bueno que terminó con gente detenida, con algunas causas iniciadas. Creo que fueron posibilidades para mostrar que hay herramientas para localizar y hacer un seguimiento a lo largo del año, a lo largo de los años, de los incendios. Pudimos decir: “Bueno, hace cinco años que en este cuadrante se quema. anda, buscá al dueño de este campo, pregúntale por qué”. Son herramientas que aportamos para que la Justicia haga su trabajo. Eso se sumó a tecnología que nos brindó el inicio de una operación, como son los faros de conservación . Hoy que están colocados. Y tenemos monitoreo permanente de eso, la verdad que es una alerta temprana importante. Es una herramienta que contribuyó a ordenar. En su momento, no había una manguera, ni una estrategia, no había un protocolo, mucho menos financiamiento. Nación tuvo que traer de vuelta el Sistema Nacional de Manejo de Fuego y financiarlo. Todo eso tuvo que pasar mientras sucedían los incendios. Había muchas deudas pendientes en este tema. Por lo cual hoy uno sabe que deja una gestión en ese sentido más ordenada.

- Pasadas las quemas y la sequía, estamos atravesando un panorama completamente distinto. ¿Las lluvias van a traer alguna complicación? ¿Estamos preparados para esta crecida de los ríos?

Hay una mesa que conduce el Ministerio de Infraestructura a través de la Secretaría de Asuntos Hídricos de la que forma parte, entre otros, Protección Civil. Ellos vienen monitoreando desde hace tiempo, vienen trabajando y presentando diferentes trabajos en diferentes puntos de agua, haciendo limpieza, previniendo de alguna manera lo que se está viendo. Este fenómeno del Niño ha comenzado con precipitaciones todavía normales, pero sabemos que pueden superar la media normal. Se abrieron las represas y eso hace que las mediciones diarias que tenemos con los pronósticos vayan cambiando, ¿se entiende? Hay que estar atento. Es crudo a veces decirlo, pero esto es lo que pasa en una crisis climática. Pasamos de un extremo a otro sin escala. Es raro que alguien pueda mirar para otro lado. Puede costar más o menos hablar del ambiente, pero es eso. Cuando hablamos de crisis climáticas es raro mirar para otro lado. No se puede. Lo tenemos a la vista. Nos toca, nos atraviesa.

- ¿Qué pensas de que una de las fórmulas presidenciales que va al balotaje niega esta crisis climática?

Si hace un tiempo hablábamos de que alguien iba a aparecer y decir que se podían vender órganos o que niegue los procesos que hubo en la historia de nuestro país, hubiéramos dicho que ni pensado. Es un perfil de un sector que niega algo que tiene un respaldo científico. Negar el cambio climático es, en este caso negar todas las cuestiones ambientales. Obviamente que me genera un rechazo. Todos deberíamos alzar la voz como ha pasado frente a cada uno de los discursos negacionistas que ha tenido. El Consejo Federal de Medio Ambiente publicó una resolución pidiendo, exigiendo y rechazando esa postura negacionista del cambio climático, que se pretenda dar una valorización monetaria a los recursos naturales y pidiendo que garantice la institucionalidad ambiental que se vino generando y construyendo a lo largo de todo este tiempo con las provincias y la nación, poniendo en valor todas las organizaciones de la sociedad y la sociedad civil. Esto lo firmamos provincias de distinto signo político y creo que algo similar se tiene que hacer desde otros lugares, ¿no? Quienes levantan la voz permanentemente por el ambiente tienen que salir a hablar de esto. Si lo digo yo, parece que lo digo sólo porque apoyo a un candidato a presidente como Sergio Massa. Le quita valor. Creo que hay que alzar la voz en esos lugares que deberían estar muy pero muy preocupados ante este tipo de dichos. Yo creo que hay que interceptar cuando alguien tan livianamente, tan livianamente habla ante todo un país niega, minimiza y desvaloriza el Ambiente. No puede ser que hoy tan livianamente salga a hablar de que el cambio climático no existe . Es preocupante.