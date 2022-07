Militantes, familias que pelean por su vivienda, cortan desde temprano este jueves el inicio de la autopista Aramburu, a la altura del casino. Lo hacen en el marco de una jornada nacional de lucha piquetera como expresión de protesta ante la crisis social y económica.

“Es urgente un plan de emergencia ante la crisis a favor de la clase trabajadora y el pueblo” dijo Octavio Crivaro, referente del PTS en el Frente de Izquierda Unidad.

“Salimos a la calle primero porque es urgente el aumento automático de los salarios y los planes sociales de acuerdo a la infración, además de un ingreso de emergencia para todos aquellos que están por debajo de la línea de pobreza. La situación no da para más y es porque la plata se destina para el FMI y no para las necesidades de las grandes mayorías. Los trabajadores, organizaciones sociales opositoras, sectores en lucha y sindicatos combativos nos tenemos que unir y exigir un paro y plan de lucha a la CGT. No se puede esperar más.”

Participan del piquete familias sin techo que han sido reprimidas en la toma del baldío de calle Magaldi y Benteveo, y en Maradona y Circunvalación.

"Que las centrales sindicales dejen de mirar al costado y convoquen a un plan de lucha y discutir de fondo una salida real para la distribución de la riqueza", exigió Crivaro.

“En Santa Fe –prosiguió– vemos los silo-bolsa retenidos que representan más de 14 mil millones de dólares. Eso no se vende porque los empresarios del campo presionan para la devaluación. El gobierno permite estos mecanismos de especulación que no hacen otra cosa que pulverizar los salarios con una inflación cada vez más alta y el crecimiento de la pobreza, mientras los sojeros aumentan sus ganancias. Hay que nacionalizar los puertos y las cerealeras hoy en manos privadas, y que los trabajadores controlen lo que entra y sale del país. Lo mismo cabe con el sistema bancario: necesitamos un banco estatal único con control de los trabajadores, para cuidar los ahorros de la gente y tomar medidas que frenen la corrida contra el peso y la fuga de capitales”.