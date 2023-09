A días para las elecciones generales en la provincia de Santa Fe, los candidatos juegan sus últimas cartas y en la previa la boleta de aspirantes a la Cámara de Diputados santafesina genera grandes expectativas por ver quién se quedará finalmente con las 28 bancas que otorga el primer lugar, de las 50 en total del palacio legislativo.

La actual diputada provincial del socialismo Clara García es quien encabeza la lista de Unidos para Cambiar Santa Fe, el frente más votado en las PASO de julio, con 556.294 votos (20,40%), que tendrá como principal contrincante al espacio del actual gobernador Omar Perotti, Juntos Avancemos, que cosechó 464.797 sufragios (17,04%).

En estos días previos a los comicios, García apostó por mostrarse mucho más cercana al candidato a gobernador de su frente, Maximiliano Pullaro, señalando la diferencia en ese aspecto con lo que ocurre entre Omar Perotti y el candidato a gobernador de su espacio, Marcelo Lewandowski, públicamente diferenciados por parte de éste último.

“Estuve anoche en el debate acompañándolo a Maximiliano Pullaro y lamenté que Lewandowski estuviera solo, que Perotti no le haya dado no sólo su apoyo estando presente, sino que no puso ni un twit, y tampoco Lewandowski lo nombró a Perotti. Eso te da la pauta de la falta de equipo, de la falta de un proyecto en común, y creo que estamos en un momento de la política donde la gente nos pide eso, la generosidad de dejar de lado las diferencias y encontrar un punto de acuerdo para solucionar los problemas cotidianos, los que hasta ahora a la política le está costando resolver”, señaló la actual diputada en diálogo con RosarioPlus.

No obstante, sobre los alcances de su alineación política con su compañero de frente, al ser consultada por la decisión pública de voto de Pullaro a Javier Milei en un hipotético balotaje presidencial con Patricia Bullrich, la referente socialista optó por diferenciarse y evitar definiciones. Resaltó, en cambio, la coexistencia de fuerzas diferentes en la coalición, como una virtud de construcción política.

“A mí me toca liderar una lista de diputados que en las PASO votamos al menos a tres candidatos diferentes, y lo hemos hecho con una gran convivencia y un gran respeto, así que quiero seguir haciéndolo así. Mi objetivo es la provincia sin descuidar, por supuesto, lo nacional, pero es una situación de un equilibrio que me parece interesante porque estamos demostrando que aún con trayectorias diferentes, con espacios políticos diferentes, eligiendo candidatos diferentes, podemos estar construyendo algo en común para Santa Fe”, declaró a este medio.

Sin embargo, y al ser uno de sus ejes principales de campaña la educación (junto con la seguridad), Clara García se despegó en este aspecto de las propuestas de Milei y defendió el status de pública, considerando esto un factor indispensable.

“(Hay que) defender la educación pública como uno de los pilares indispensables para una sociedad más justa”, dijo la candidata a la Legislatura provincial de Unidos, que luego agregó: “Nosotros somos muy críticos de cómo está la educación en este momento, con una mínima ejecución presupuestaria en los edificios escolares, sin haber cumplido los 180 días de clase que los chicos necesitan, con una no repitencia armada desde un escritorio en Santa Fe en la que uno puede, entre comillas, compartir algún objetivo en cuanto a darle a los chicos la posibilidad de continuidad, pero donde no está contemplado un apoyo real a los chicos y chicas con dificultades, sino que bajó la vara igual para todos. Parece que eso no es positivo porque estamos viendo problemas de alfabetización en los más chiquitos y de comprensión de contenidos en los más grandes, incluso de habilidades para el trabajo, que no los está preparando para el futuro. Me parece que tenemos que ser inteligentes y sensibles a la hora de una educación pública de calidad”.

Previamente, en comunicación con Sí 98.9, Clara García abordó el tema seguridad, rescatando la gestión de Maximiliano Pullaro al frente de la cartera en el gobierno de Miguel Lisfchitz, sosteniendo que “fue ministro dentro de un gobierno que tenía un plan no sólo que comprendía al Ministerio de Seguridad, sino al de Justicia y a las áreas sociales, y junto con los municipios que son los que tienen la cercanía a los lugares más vulnerables”.

No obstante, reconoció que los procesos “pueden frenarse” porque “no es mágico, ni rápido”, pero destacó que “Pullaro tiene un plan, un norte, una claridad de un programa de trabajo de saber a dónde se va”.

“En estos cuatro años tuvimos cuatro ministros con cuatro miradas totalmente diferentes, fue empezar de nuevo las cuatro veces, y ni te digo los diez u once jefes de Policía en Rosario. Es muy complejo el cambio de autoridad constante. Y además hay que invertir, de 100 pesos que tenía para invertir en seguridad, ha invertido 18”, diferenció.

A su vez, reconoció que planes y propuestas como Billetera Santa Fe, el Boleto Educativo, y los Caminos de la Ruralidad, puestos en marcha por el actual gobierno de Perotti, deben sostenerse, aunque hizo hincapié en “corregir algunas cosas”.

“Caminos de la Ruralidad ha sido digitado con favoritismos según el color político de la intendencia o comuna [...] Creo que hay que armar un plan consensuado. Reconozco en Unidos la riqueza de haber conformado algo que es más que la suma de los partidos, pero así y todo tiene que ser más, tiene que ser oficialismo y oposición con la generosidad de trabajar en una misma mesa para lo que la provincia completa necesita”, sostuvo García, que luego consideró además que la gente les “dio un cachetazo simbólico, democrático” al mundo político con los resultados de las PASO nacionales.

En tanto, la candidata a diputada provincial llamó a votar por su espacio en todos los cargos que se eligen este domingo 10 de septiembre, con ella, Pullaro, Ciro Seisas en el Senado, Pablo Javkin en la intendencia rosarina y María Eugenia Schmuck en el Concejo como cabezas en cada boleta.

“Estamos diciendo a todos votar Unidos, a la U, porque sentimos que somos un equipo que puede potenciar. Yo no quiero más verlo a Pablo Javkin solo, sin un gobernador y sin un presidente que se ocupen de Rosario. Creo que la dejaron, la descuidaron, la abandonaron y eso lo tenemos que revertir. Así que a pesar de que la boleta única, por supuesto, que da la posibilidad de tener una elección muy precisa, queremos pedirles que nos ayuden a hacer este trabajo en equipo”, agregó la diputada García.

Finalmente, destacó la importancia de tener la lista más votada ya que “tener la mayoría es la que te va a habilitar los votos, las leyes, el presupuesto y el diálogo político que se requiera o no, de acuerdo de quién lidere”, y aclaró: “El voto para Clara García no es para mí, sino para la lista de 28 hombres y mujeres que pertenecemos a Unidos y que vamos a apoyar y a apalancar el gobierno de Maxi Pullaro”.