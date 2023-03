“El 147 es como un 911, pero para temas que son de responsabilidad municipal. Convivencia ciudadana, tránsito, árboles caídos, higiene urbana, transporte público, alumbrado, cloacas, conflictos interpersonales y otros. Además, exigir el cumplimiento del nuevo Código de Convivencia, como por ejemplo cuidacoches” resaltó el Presidente de la Comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana Lisandro Cavatorta.

“Queremos saber cómo trabaja el 147. La gente siente que no hay respuesta, ni en tiempo ni en forma. Llamamos, dejamos el reclamo, pero nunca sabemos cuándo llegará la solución. Porque es eso lo que tiene que pasar, intentar solucionar el problema o conflicto. Que la línea 147 no solo sea un “depósito de reclamos”. La gente dice “me cansé de reclamar”. Le da más bronca que se le tome el reclamo y no haya respuesta, que no se lo tomen”.

La intención de Cavatorta es conocer:

a) Cantidad de llamados y reclamos que se hicieron al 147 a lo largo del año pasado en la ciudad;

b) Naturaleza y/o carátulas de los hechos denunciados o reclamados del periodo de referencia, agrupados por temática;

c) Cantidad de reclamos atendidos y resueltos con cursos de acción concretos, discriminada porcentualmente;

d) Plazo promedio de atención y resolución;

e) Porcentaje de reclamos atendidos y descartados, indicando principales motivos;

f) Segmentación horaria y territorial de los llamados, reclamos y solicitudes;

g) Entre otros.

“En definitiva, conocer la capacidad de resolución municipal frente a la demanda de tranquilidad pública de los rosarinos y rosarinas” afirmó el autor del proyecto.

“Es fundamental esta información para conocer con qué criterio se pone una cámara en un lugar y no en otro. Una cámara de fotomulta no es una cámara de videovigilancia, simplemente por el solo hecho de que la primera se coloca por el mapa de accidentes de tránsito y la segunda por el mapa del calor. Analizar aquellos lugares que presentan mayores niveles de conflictividad, como por ejemplo ruidos molestos, problemas con los trapitos o peleas entre vecinos. En definitiva, cuáles son los lugares desde dónde la gente llama y por qué lo hace. Cuando decimos que se trata de escuchar más y hablar menos, nos referimos a esto” agregó Cavatorta.

Este proyecto se inscribe en la labor que viene llevando adelante Cavatorta en su rol de presidente de la Comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana del Concejo Municipal. “No todo es homicidios y balaceras. Hay un montón de conflictividades, violencias y otros problemas que tienen nuestros vecinos y vecinas, que lastiman a la comunidad, que causan malestar, que requieren una atención inmediata de parte de la gestión del municipio. El 147 se creó para escuchar y solucionar problemas. Tiene que mejorar en calidad, velocidad y capacidad de respuesta” finalizó el concejal.