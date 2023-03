El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, lanzó este viernes su campaña presidencial a través de redes sociales bajo la consigna "Argentina Humana" y de esta forma oficializó sus intenciones de competir como precandidato a presidente en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO).

“Argentina es un gran país, no solo por su extensión territorial y por los bienes naturales con los que contamos, sino principalmente por su gente. Sin embargo, hoy millones viven con angustia. ¿Cómo es posible que haya tanta gente sin un techo para vivir en un país con tanta tierra?”, dice el comunicado que se difundió a través de las redes sociales del Frente Patria Grande. “Lo que se genera con el esfuerzo de quienes vivimos de nuestro trabajo no debería esfumarse por la canaleta del FMI y la fuga de capitales, ni destinarse a engrosar los bolsillos de los cuatro o cinco vivos de siempre. No queremos administrar sus sobras. Es hora de poner a la vida en el centro: de eso se trata pensar una Argentina humana”.

El posteo de Patria Grande cierra: “Por eso queremos que Juan, con su coraje, sus propuestas y sin careta, sea candidato a Presidente. Lo hacemos dentro del Frente de Todos porque la unidad es clave para evitar el retorno de la derecha, defender nuestros derechos y conquistar los que nos faltan. Como nos enseñó Cristina, la valentía es fundamental para hacer las transformaciones necesarias para el país”.

Además del comunicado, se difundió un video en el que se lo ve al ahora precandidato a los abrazos con distintas personas, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner. El video está musicalizado con la canción "El Salmón" del cantante y compositor argentino Andrés Calamaro. A mediados de semana, el cantante aseguró en una entrevista con Jorge Lanata que “apoyará” a Juan Grabois: “Lo voy a apoyar, no me consta que lo vaya a votar”.