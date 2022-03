El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este lunes que su primer viaje internacional tendrá como destino Argentina y dijo que "es necesario que América Latina vuelva a tener una voz en el mundo".



En conferencia de prensa con medios extranjeros, Boric dijo que propondrá a los demás líderes de Latinoamérica un sistema para recibir entre todos los países de la región a los miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, que desde 2020 ingresan a Chile por su frontera norte, con Bolivia, a través de pasos clandestinos.



"Estoy en condiciones de decir que he hablado con el presidente Alberto Fernández para que nuestra primera visita sea a Argentina", afirmó Boric.



El flamante mandatario sostuvo una reunión bilateral con su par argentino el pasado viernes en la ciudad de Viña del Mar, poco después de la ceremonia de cambio de mando en que asumió el cargo, instancia en que acordaron la visita.



"Le he pedido al presidente Fernández que el viaje no solo sea a Buenos Aires, sino que también podamos visitar una provincia del interior", agregó el jefe de Estado.



En principio el viaje se realizará durante la primera semana de abril, y los temas a tratar serán el intercambio de gas, la cooperación en materia de derechos humanos, la igualdad de género, juventudes, minorías y el cuidado del medio ambiente.



Boric asumió el cargo tras cuatro años de mandato del presidente conservador Sebastián Piñera y se convirtió en el mandatario más joven de la historia de Chile, con 36 años.