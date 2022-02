El Banco de la Nación Argentina (BNA) volvió a rechazar el plan de pagos a acreedores de la cerealera en default Vicentin, la cual mantiene una deuda cercana a los US$ 300 millones con la entidad bancaria. Consideraron la propuesta "inviable" y sostuvieron que no debería ser convalidada por el juez en lo civil y comercial a cargo del concurso.

A través de una nota presentada al juez Fabián Lorenzini, los abogados representantes del BNA se manifestaron sobre la “propuesta superadora” presentada el 8 de febrero por Vicentin y sostuvieron: "Resulta inviable proseguir con el período de exclusividad, dada la indisimulable antijuridicidad múltiple contenida en tal incalificable ofrecimiento solucionador", al cual consideran "un insulto a la inteligencia ajena".

El directorio de la firma había propuesto el pago en efectivo de US$ 297 millones. De ese monto, se realizaría un pago de US$ 170 millones que se distribuirían en US$ 30.000 dólares para cada acreedor. Necesita el respaldo que demanda la Ley de Concurso para que avance la propuesta. Tienen tiempo hasta el 31 de marzo.

Desde el Nación remarcaron que "ningún Juez que respete su investidura puede convalidar por vía homologatoria la propuesta", aunque eventualmente sean alcanzadas las mayorías matemáticas que requiere la ley concursal, siendo que esto último, de verificarse, "se habría logrado por vía de violarse buena parte de los principios basilares previstos en el ordenamiento jurídico aplicable".

Los abogados también cuestionaron "lo estéril de esta primera y elongada ronda concordataria, teniendo en cuenta las inadmisibles propuestas esbozadas por la concursada en sede judicial y extrajudicial" lo que consideraron "hasta el presente vacío de contenido saneatorio del actual estado de cosas" y proyectando un "inútil sendero harto disvalioso para el enorme colectivo de acreedores y trabajadores".

La propuesta que rechazó el Nación

A principios de mes, Vicentin, presentó un nuevo plan de pagos, que busca saldar la deuda con aquellos acreedores de menor porte, o con los que se tiene una menor deuda.

La propuesta de la empresa, que entró en default en diciembre de 2019, propone el pago en efectivo de US$ 297 millones.

De ese monto, se realizaría un pago de US$ 170 millones que se distribuirían en US$ 30.000 dólares para cada acreedor.

Si consiguiera la aceptación de ese segmento de acreedores, Vicentin avanzaría en el objetivo de obtener la mayoría absoluta (la mitad más uno) que requiere la Ley de Quiebras y Concursos para la homologación de la propuesta por parte del juzgado, atento a que el juez Lorenzini verificó 1.290 acreedores granarios de un total de 1.727 que admitió.

De todos modos, el artículo 45 de la ley establece que la concursada debe conseguir, también, la aceptación de acreedores equivalente a las dos terceras partes del capital, lo que sería insuficiente con la propuesta efectuada a los productores con pequeñas acreencias.