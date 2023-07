“Si quieren discutir porcentajes, que primero den un 100% de aumento a las escalas más empobrecidas”, declaró la secretaria General de ATE Rosario, Lorena Almirón, luego de la primera reunión paritaria entre el gobierno y las autoridades provinciales de ATE y UPCN. El encuentro se realizó este lunes por la mañana y la propuesta salarial se conocerá recién en una semana. ”El sindicato no puede sólo ir a escuchar las ofertas del gobierno: tiene que llevar la propia que, a su vez, debe ser discutida con las bases", deslizaron desde ATE Rosario.

Almirón sostuvo que “es una incertidumbre qué va a plantear el Consejo Directivo Provincial, porque no nos convocaron a las seccionales a discutir. No hubo ni plenario ni convocatoria a delegados y delegadas. Decíamos que no había que esperar al 31 de julio, esto dilata la discusión sobre un aumento dado en marzo, ya muy desfasado. Las y los estatales perdimos poder adquisitivo. Tiene que haber otra forma de discutir salarios, se reúnen dos veces al año con una inflación mensual promedio del 6 o 7 por ciento”.

“Como se da hoy el debate, mantiene al 70% de los trabajadores y trabajadoras de la provincia bajo la línea de pobreza. Plata en la provincia para responder a esto, hay. Si quieren discutir porcentajes, que primero den un 100% de aumento a las escalas más empobrecidas”, advirtió.

Por último, Almirón planteó que durante toda la última gestión provincial las y los estatales sufrieron no solamente sobrecarga laboral sino que también “un destrato permanente con salarios de miseria, pase a planta que no se concretan, un debate salarial cerrado para quienes ante una pandemia salimos a poner el cuerpo y la cabeza. Por esto exigimos que se democratice la paritaria y no se cierre nada entre cuatro paredes con funcionarios de turno”.

En un comunicado difundido este lunes por la tarde, desde la delegación local de los trabajadores estatales demandaron:

- El aumento debe ser del 100% para las categorías más bajas, sólo sobre esa base se puede hablar de porcentajes inflacionarios

- Cambiar los esquemas paritarios vigentes para que las/os estatales dejemos de perder contra la inflación

- Deben acortarse los lapsos entre las reuniones y los pagos: no puede haber paritaria semestral ni en cuotas

- La cláusula gatillo debe ser automática y no abonarse dos meses después, porque también así se afecta el poder de compra de los salarios

- La aceptación o no de lo que se propone en la mesa paritaria debe definirse por votación directa las y los afiliados de toda la provincia: democratización ya de la paritaria

- Creación de cargos, titularizaciones equitativas y justas, pase a planta y condiciones dignas de trabajo YA

- En la provincia rica, no puede haber laburantes pobres

- En un sindicato con historia de lucha, no puede haber dirigentes que entreguen nuestros derechos

- Basta de jugar con las necesidades de las/os trabajadores