Avenida Belgrano, el riesgoso "circuito" tomado por los ciclistas

La muerte del ciclista que chocó de lleno a un auto estacionado mientras esperaba el semáforo en Avenida Belgrano y San Juan pone en discusión el entrenamiento deportivo en la calzada en lo que es virtualmente un circuito dentro de la ciudad.

Cientos de ciclistas diariamente entrenan en lo que ellos denominaron circuito Dakar. Son 5.6 km por la costa de Rosario, precisamente Av. Belgrano entre Bv. 27 de Febrero y la rotonda de calle Rioja. Transitan bicicletas llamadas todoterreno y también de pista, en solitario o en manada, en un lugar planamente callejero y a velocidades altas, lo que lo hace riesgoso porque comparten el espacio con autos, camiones, motos y peatones.

No existe un circuito formal allí, es decir, no está habilitada la traza para practicar ciclismo, pero tampoco está prohibido. Los ciclistas se basan en el derecho a transitar como cualquier bicicleta. “Ellos son conductores como cualquier otro. Los requisitos de circulación son exactamente los mismos. Salvo que haya ciclovía o bicisendas, deben circular por la derecha y respetar todas las normas vigentes”, sostiene a Rosarioplus, el director de Tránsito de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Adda.

Claro que se debe diferenciar a quien hace una actividad recreativa o deporte de baja intensidad, de quien directamente entrena para acortar tiempos. Poner una bicicleta a más de 60km/h de velocidad constante en una avenida es todo un desafío, pero practicando el deporte se logra.

Sin embargo, apropiándose del espacio para otra actividad que la simple de circular, se genera el conflicto con el resto. “La práctica deportiva de cualquier disciplina tiene sus límites. Si se respeta la normativa (regular), no hay inconvenientes”, agrega el funcionario municipal.

Claramente hay un gris que se pone peligroso no sólo para el resto de los que circulan, sean peatones o coches, sino para los propios ciclistas. “Queremos lograr un circuito más seguro para todos, para los ciclistas, para los automovilistas y para los peatones”, expresan en la cuenta de Instagram @dakar.ciclismo.seguro que promueve el uso de esa traza para practicar el deporte.

Lo que dejan en claro en las publicaciones es que no quieren irse del lugar sino mejorarlo para su integridad. Buscan que no sea tan riesgoso el cruce en la rotonda de Pellegrini, o cuando pegan la vuelta por debajo de Circunvalación por 27 de febrero en la zona portuaria, o por Rioja a metros del Monumento a la Bandera. Es decir, no admiten el riesgo de transitar deportivamente sino que optan por adaptarlo a sus necesidades y no al resto del entorno.

“El Dakar es lo que tenemos para poder entrenar. Pero no es un lugar para el entrenamiento”, comentó un ciclista en una de las publicaciones. Existe un circuito en la ciudad, en el Parque Regional Sur aunque el mal estado de la pista empuja a que utilicen el Dakar", además de la comodidad y acceso.

En rigor, ocurrió algo atípico en el accidente: un ciclista profesional circulando en la vía pública como si fuese una carrera con todo el tráfico de la diaria. La concejala de Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, explica que avanzará con el estudio del tema, porque se puede volver una problemática sino se aborda.