El periodista de chimentos, Luis Ventura, protagonizó un papelón, este viernes, cuando se negó a entrevistar L-Gante, quien había sido invitado por su participación en los premios Gardel, y abandonó en vivo el estudio de televisión desde donde se transmitía A La Tarde de América.

“Hola, Elián. Bienvenido A la Tarde. ¿Cómo estás?”, comenzó diciendo el periodista, que está reemplazando a Karina Mazzocco en la conducción. El artista respondió por lo bajo un: “¿Cómo va? Buenas tardes”. Ahí, Luis lo presentó y decidió marcharse. “Tal como lo habíamos prometido, L-Gante iba a estar en nuestros estudios. Así que lo dejo en compañía de los periodistas. Bienvenido”, dijo el ex Intrusos.

Con Ventura fuera de aire, cruzado de brazos en signo de estar ofendido, L-Gante contó el que cree que es el origen del conflicto. "En un momento encontró un motivo para ofenderse conmigo, que fue el día del cumpleaños de mi hija. Quizás tuve que cancelar a último momento porque las emociones fueron más fuertes que yo, porque no disfrutaba de mi hija hacía mucho tiempo”, afirmó el músico, sobre el origen del conflicto, que data de septiembre de 2023.

Pero cuando L-Gante aseguró que estaba dispuesto a disculparse, Luis irrumpió en el estudio. “¡Perdón! Tenemos una estrella. No quiero que la nota pase por mí. En estas condiciones, no. Él tiene mucho de que hablar. No quiero que hablen de mí. Lo que me pasó a mí, lo sé yo”, lanzó. “Hagan el programa que tienen que hacer, que siempre es el mejor”, aseveró, para luego desaparecer del lugar, detrás de la escenografía.

Asimismo, el cantante de cumbia 420 quiso dejar en claro que no tenía problemas con el periodista: “Antes, quiero decir que Ventura también es la estrella. Yo pensé que él me iba a entrevistar”.

La nota a L-Gante continuó sin problemas y antes de despedirse el cantante dijo: “Saludos a Ventura. Espero que la próxima me entreviste. Para mí es un periodista de alto nivel y es una estrella”.