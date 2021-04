Aníbal Fernández ex jefe de Gabinete y actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), opinó sobre la causa dólar futuro donde sobreseyeron a la vicepresidenta Cristina Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, y fiel a su estilo se metió con varios temas de la agenda política-económica. Fue contundente sobre el caso Vicentin, y consideró “chorros” a los dueños de la agroexportadora.

Fernández, quien escribió el prólogo del libro “Nunca fuimos Vicentin” del abogado Gustavo Feldman, remarcó que al desfalco de la cerealera nadie lo quiere mirar y recordó que en toda la zona de Reconquista, en el golpe de estado de 1976 había una pata económica y financiera que "era Vicentin” y el Obispado de Reconquista con la Fuerza Aérea.

“Eso llevó a que estos tipos tengan ventajas de todo tipo y en este caso apañados por el ex presidente Macri, un señor sin formación que pensó que esto era un chiste y que el dinero de todos los argentinos se le daba derecho a jugar como lo hicieron. Le preguntaban a él y se llevaron 20 mil millones de pesos”, expuso.

“Yo no soy Vicentin, son chorros, tampoco quiero serlo, son chorros, se quedaron con la guita del Banco Nación de los argentinos y con la producción de los chacareros”, lanzó y acusó el juez Civil y Comercial a cargo del concurso, Fabián Lorenzini, de hacer imposible la causa y encastrase cada día más. “Yo no me voy a callar la boca, cuando se queda con la plata de los argentinos hay que seguir diciéndolo y mostrándolo todas las veces que se pueda”, remató.

Dólar Futuro

“Es una vergüenza esa causa, ¿Cómo no se iba a caer?”, resaltó sobre una de las causas más fogueadas por el macrismo que implicó en su momento a la actual vicepresidenta y que no tuvo asidero jurídico. “Es una burrada lo que hicieron porque es una medida monetaria que sólo puede aplicar el presidente del Banco Central, entonces qué hace quien era presidenta y su ministro de economía, no era judiciable”, explicó. Según Aníbal Fernández, Luis Caputo con funciones como ministro de economía, durante el gobierno de Macri, compró dólar futuro para su beneficio y al asumir “fijaron un aumento al 50 por ciento para su beneficio”.

El ex ministro sostuvo que en esta causa estaba el Juez Bonadío quien tenía un ensañamiento personal con Cristina Fernández, por lo cual “se arreglaban las causas para que caigan en su juzgado” y “las pusieron con el dedo” para que “hiciera un desaguisado y llame a ocho declaraciones indagatorias en un mismo día”.

Palos no faltaron

En cuanto a la oposición y su bravura, encarnada en la figura de Patricia Bullrrich y Mauricio Macri, aseguró que no es la nueva derecha, sino “una derecha berreta que sólo puede caber en dos cabezas de frasco”. De la misma forma señaló que el trabajo de Juntos por el Cambio es “oponerse por oponerse”, para que los resultados “sean todos contra la sensatez”. De hecho, disparó Fernández: “Si se quieren resistir que lo hagan, pero seguramente que hay una parta de la sociedad que les cree”.

Aquí el audio de la nota completa.