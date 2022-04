El director regional del Ministerio de Trabajo de la Nación, Cristian Recchio, reconoció que si bien a nivel nacional y provincial se registra una importante reducción del desempleo, se da la particularidad de que en paralelo persiste un alto nivel de pobreza.

La semana pasada el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que sobre el final de 2021 el porcentaje de pobreza llegó al 37,3%, por debajo del 42% que había registrado el país en el mismo período de 2020.

Una tendencia similar se dio con los indicadores de desempleo. Del 11% sobre fines de 2020, bajó al 7% en el epílogo de 2021.

Al respecto, Recchio reconoció en diálogo con Si 98.9 que si bien los datos de empleo están mejorando, los de pobreza aún muestran una realidad difícil, que también evidencia que una buena parte de la población trabajadora no logra reunir los ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas.

En ese sentido, consideró: “Los niveles de pobreza están muy difícil de bajar porque el poder adquisitivo del salario está muy deteriorado por el aumento de los precios de alimentos”.

Por otra parte, reivindicó que la reducción del desempleo se da en un contexto de cierta normalidad en el mercado laboral. Es decir que, en simultáneo a un alto porcentaje de personas en condiciones de trabajar, se da una baja en el desempleo. Una proporción que suele ser al revés.

Recchio hizo hincapié en que se sigue dando una recuperación del empleo formal, particularmente en el sector industrial de la región. De hecho recordó las incorporaciones recientes en la fábrica de electrodomésticos Liliana o el caso de Ombú, la productora de maquinaria agrícola de Las Parejas.

Más allá de datos auspiciosos, hizo mención a la informalidad laboral y consideró: “Son temas que tenemos que trabajar, porque para un empleador que tiene todo en orden, es competencia desleal, y para el trabajador es un problema a futuro”.

Por último y en ese sentido, consideró: “También hay una cuestión cultural de que no se blanquea porque no dan los números, si no dan los números es porque el negocio no es rentable. Uno cuando hace los cálculos pone luz, gas y teléfono, también deberían estar los trabajadores”.