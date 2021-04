Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la desocupación en el Gran Rosario alcanzó el 13,6 % durante el último trimestre de 2020, es decir que hay 84 mil rosarinos desocupados en tanto que la región se ubica segunda en este aspecto, solo por detrás de la Provincia de Buenos Aires (14,1%). Desde el gobierno advierten que en parte esto se explica por el trabajo no registrado.

"Al ser el único aglomerado de más de un millón de habitantes que no es capital, es decir al no tener una gran incidencia del empleo publico en el mercado de trabajo, Rosario es mucho mas permeable a los vaivenes económicos. La mayor parte del desempleo en nuestra zona se explica por el trabajo no registrado", explicó en Si989 el Director Regional Centro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Cristian Recchio.

Y agregó: "Con el ATP, el Repro, el decreto de prohibición de despidos sin causa y la doble indemnización logramos frenar la destrucción del trabajo registrado; el no registrado fue el que peor la paso en esta etapa".

Por otro lado, el funcionario subrayó que "hay algunos sectores que tienen mayor grado de informalidad y también fueron los mas afectados, como la gastronomía y la industria textil" al tiempo que aseguró: "Estamos viendo una recuperación. Hay algunas empresas importantes del cordón industrial que están empezando a demandar mano de obra calificada".

"Si comparamos (las cifras de desocupación) con el tercer trimestre del año anterior hay un descenso del desempleo, si lo comparamos con el mismo periodo hay un crecimiento importante", concluyó Recchio.

La nota completa: