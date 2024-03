Como nunca, Daniel Osvaldo se confesó en un video que subió a redes y comentó el dramático momento personal que está atravesando: Dijo mantener una "depresión muy grande" y que por eso cae en adicciones. “Se me está yendo la vida de las manos”.

En las imágenes que fueron publicadas en la madrugada se lo ve a Osvaldo muy angustiado, hablándole a la cámara. Lo primero que dijo tiene que ver con su relación con Ballester y un pedido de disculpas hacia ella, ya que el exjugador había insinuado que la periodista lo engañó y que por eso se separaron.

“No sé si será un pedido de ayuda o simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas”, empezó diciendo y reveló: “Estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos”.

“Estoy con tratamiento psiquiátrico, tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica, falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones por enojo, vuelvo a caer en la depresión y eso destruye a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo encerrado en mi casa, no salgo a ningún lado, no me dan ganas a veces de levantarme de la cama, no me dan ganas de bañarme a veces”.

“He caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande, esto me hizo alejarme de gente que me quiere y quise mucho. Me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos. Les quiero contar todo esto porque creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que realmente se entere la gente de lo que me está pasando”.

Daniel Osvaldo se retiró del fútbol profesional en 2020 después de 15 años de gran nivel mundial, en plena pandemia de COVID-19, luego de haber vestido la camiseta de Banfield. “En el pasado fui un futbolista de elite, era una persona completamente diferente, llena de seguridades, confianza. Soy una persona la cual no reconozco y me está costando salir de esto”.

“Lo quiero decir porque por ahí hay alguno de ustedes que ha pasado por lo mismo o familiares que están pasando por lo mismo. Que se animen a hablar con su familia. Que pidan ayuda porque solo no se sale. Yo pedí ayuda pero aún así me está costando salir. No entiendo cómo llegué hasta acá, pero le puede pasar a cualquiera”.