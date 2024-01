La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, se sumó al grupo de colectivos y funcionarios que plantearon rechazos al DNU y la Ley Ómnibus elaborados por el Gobierno de Javier Milei.

Particularmente, la funcionaria del gobernador Maximilio Pullaro rechazó enfáticamente el apartido referido al abordaje en salud mental.

Consultada al respecto, la funcionaria señaló: “Es retroceder en cuanto a los derechos de las personas con padecimientos subjetivos. Estamos trabajando para que esta situación nos interpele y ver por qué vuelven a escucharse discursos que avalan al manicomio como una solución. Estamos absolutamente en contra.”

“Por eso nuestro plan de salud mental está basado en un enfoque de derechos. Estamos trabajando con legisladores nacionales en este nuevo posicionamiento. Creemos que con más diálogo podemos llegar a acuerdos”, afirmó a la salida de una conferencia de prensa brindada esta mañana y en diálogo con Aire de Santa Fe.

Y agregó: “Como Estado necesitamos de un abordaje integral y eficiente. Abogamos por una implementación plena de la Ley de Salud Mental, que no es mala. Hay que interpretarla y aplicarla. También continuar un camino para que los hospitales aborden estas situaciones."

También afirmó “entender la situación de las familias que no pueden internar a sus hijos”, pero postuló: “Necesitamos de recetas eficientes y no las que ya fracasaron. Las personas no pueden estar encerradas solo por estar locas.”

“Con el gobernador Maximiliano Pullaro defendemos los derechos obtenidos como ciudadanos y santafesinos. No tenemos una posición ríspida. Queremos consensos y creemos en la actividad legislativa”, cerró la ministra Ciancio.