El presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, Roberto Villavicencio, aseguró que en el sector privado no hay "más capacidad para terapia crítica" y comentó que "hay sanatorios que están totalmente colapsados ​​y no pueden recibir pacientes".

"En la ciudad de Rosario tenemos una ocupación del 97/98 por ciento al cierre de anoche (miércoles) a las 18/19 horas. Estamos con un margen de 2 o 3 por ciento de camas disponibles de terapia intensiva, para aquellos pacientes con dolencias menores un 20% de disponibilidad", indicó el titular del Grupo Oroño, en diálogo con el móvil de la Sí 98.9.

"No tenemos más capacidad para terapia crítica, hay sanatorios que están totalmente colapsados ​​y no pueden recibir pacientes", lamentó el médico y advirtió: "Este es un aviso para la comunidad, no hay alternativas, ya reformamos todas las camas que teníamos que reformar, se incorporaron recursos humanos y tecnología; ya estamos al límite".

Respecto a la aplicación de nuevas restricciones para mitigar la curva de contagios de coronavirus, Villavicencio dijo: "Es una situación muy compleja, pero evidentemente hay que acentuar las medidas restrictivas en las áreas que se pueda". "Todas las medidas que se toman hay que controlarlas", aclaró el empresario, que este jueves a las 15 horas participará de la reunión que las autoridades provinciales mantendrán con los expertos sanitarios.

"El sector público tiene casi el mismo porcentaje de ocupación de camas críticas, es muy complicado", indicó el titular del Grupo Oroño, y comentó: "Estamos jugando un poco a ocupar espacios pequeños espacios vacíos".

Por último, Villavicencio indicó que la provisión de oxígeno está "relativamente bien" pero alertó: "La mayor dificultad la tenemos en las drogas que se utilizan para los pacientes que tienen covid (analgéticos, sedantes, bloqueantes neuro musculares), aumentaron brutalmente el precio".