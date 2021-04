El Ministerio de Salud provincial informó este lunes que arribó a Santa Fe una nueva tanda de 23.400 primeras dosis de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 para dar continuidad al operativo de vacunación; y avanzar en la inoculación de adultos mayores, que se viene desarrollando en las distintas localidades del territorio santafesino.

Con este nuevo lote suman 234.600 las vacunas rusas que llegaron al territorio santafesino. Cabe recordar que estas vacunas requieren de un trabajo de logística de frío muy importante, ya que se guardan a -20º C y las personas que serán vacunadas son aquellas que se registraron previamente en el portal del gobierno provincial www.santafe.gob.ar, manifestando su voluntad de ser inoculados contra el Coronavirus.



En ese marco, la ministra de Salud, Sonia Martorano, se refirió a la importancia de este arribo y puntualizó: “Seguimos con el plan de vacunación. Hoy llegaron vacunas Sputnik V y esta semana recibiremos más. Si bien dependemos de la llegada de las vacunas, la decisión es colocar primeras dosis a más gente y diferir la segunda dosis hasta doce semanas. Cuando hablamos de Sputnik (la vacuna rusa), el plazo mínimo es 21 días después de la primera dosis, pero mientras tengamos, vamos a aplicar el segundo componente de esta vacuna”.



Respecto a la segunda ola, desde el Ministerio de Salud provincial recomienzan a la población evitar los viajes al exterior. Asimismo, se indicó también continuar con la ventilación cruzada y no cerrar las habitaciones para que no se genere un caldo de cultivo.



Además, piden que los ciudadanos y ciudadanas continúen con el uso correcto del barbijo tapando nariz, boca y mentón, distanciamiento social y lavado de manos. Insisten en no relajar estas medidas de prevención sanitaria para que el impacto sea menor porque la llegada de una segunda ola es inminente y Argentina no va a estar exenta de esto.



“La base está en el auto cuidado y continuar con la vacunación, todo esto nos llama a redoblar los esfuerzos y no bajar la guardia, todos estamos cansados pero hay que cuidarse”, concluyó Martorano.