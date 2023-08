A raíz de la confirmación de dos casos aislados de la variante EG.5 en el país (considerada recientemente como “Variante de Interés” por la OMS por estar presente en países como Estados Unidos donde hubo aumento de casos de Covid) especialistas aseguran que esto no representa un incremento de internaciones ni de casos graves.

“Es una subvariante de Omicron que está circulando desde el mes de febrero. Hasta ahora este incremento no se asoció a más internaciones ni a mayor mortalidad. No hay casos graves. No ha demostrado ser más severa”, señaló en Si989 la infectóloga Carolina Subirá.

Asimismo, explicó que en “Argentina hay poco testeo por covid y circulan otros virus propios de la estación invernal”. “No es una nueva enfermedad, los síntomas respiratorios son los mismos”, aclaró.

Por último, insistió en la necesidad de inmunizarse contra el covid, especialmente entre la población de riesgo. “Si pasaron más de seis meses de la ultima vacuna, la proyección cayó y hay que buscar una dosis de refuerzo”, indicó Subirá. Todos los centros de salud y hospitales tienen disponibles las vacunas tanto pediatricas como de adultos.

La EG.5 fue considerada el 9 de agosto como Variante de Interés (VOI) por la OMS porque aumentó su prevalencia. La mayoría de los casos se registraron en China, Estados Unidos, República de Corea, Japón, Reino Unido, Francia, Portugal y España.