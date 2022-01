El director de Tercer Nivel de Atención, Rodrigo Mediavilla, aseguró en una conferencia que ante el primer caso detectado de Flurona, el niño diagnosticado en el hospital de Niños "Orlando Alassia" de Santa Fe se encuentra estable y en pocos días tendrá el alta médica. Está vacunado contra el covid, y la internación fue por motivos neurológicos.

"Queremos llevar tranquilidad que el pequeño está estable, se encuentra bien. Ingresó hace 48 horas con un estado de convulsiones, y por su inestabilidad hemodinámica se le hizo por rutina el estudio y ahí fue el hallazgo de la combinación".

Recordó que "la Flurona es una coinfección de coronavirus con influenza, que el primer caso fue en Israel y se lo llamó así, y existen otras combinaciones", y aprovechó a aclarar que el motivo de la internación no es la patología respiratoria sino el estatus convulsivo.

"Tiene buena evolución, salió de terapia intensiva. Este jueves el niño pasará a sala general y en los próximos días se le dará el alta", confirmó, a la vez que dijo: "Es un bebé de riesgo porque tiene comorbilidad, padece hidrocefalia. Se encuentra vacunado con dos dosis de Sinopharm".

Por su parte en sintonía el director del hospital de niños Alassia, Osvaldo González Carrillo, aseguró que "ingresó con epilepsia, un cuadro que ya padecía, y se le hizo un panel viral como en cada internación, y fue un hallazgo el de esta combinación de covid con influenza. De los pacientes con covid es de los mejores cuadros afortunadamente, y permanece con cuidados especiales".

"Es frecuente encontrar a pacientes con dos virus, aunque no habia pasado con influenza", aclaró Carrillo. "El niño no viajó, probablemente lo contagió algun miembro de la familia. Tenía las dos dosis de la vacuna, pero no la vacuna de la gripe", finalizó.