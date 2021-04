La ministra de Salud, Sonia Martorano, informó este viernes que la variante de cepa Manaos ya circula por la provincia. El caso se detectó en Rafaela y al estudio lo hizo el INTA local. El paciente no tuvo antecedentes de viaje al exterior. Mientras tanto en Santa Fe se detectó un caso con la cepa británica, que sí había tenido contacto estrecho con gente que viajó fuera del país.

"No estamos viendo ocupación de camas todavía, pero sí un fuerte crecimiento de casos. Y hemos detectado hoy un paciente en Rafaela con la cepa Manaos. La secuenciación genómica se hizo en el INTA de esa ciudad. No había antecedente de viaje de la persona que dio positivo que se encuentra aislado, así como toda su familia. También tenemos en la ciudad de Santa Fe un hisopado positivo por PCR, que nos dio compatible con la cepa del Reino Unido. Esta persona también está en aislamiento y no había viajado al exterior, aunque sí había tenido contacto con gente que había salido del país. Para quienes ya se han vacunado, inclusive con las dos dosis, esto implica la posibilidad que pueden contagiarse. Se cree que puede tener una enfermedad más leve, lo cual disminuiría la tasa de letalidad, pero el contagio es posible. Por eso hay que extremar los cuidados", señaló Martorano.

Respecto a la llegada de nuevas dosis, Martorano anticipó que se espera para el lunes la llegada de 70.200 dosis de Synopharm y para el martes 27 mil dosis de Sputnik. Además, habían entrado 18.800 de Astra Zeneca en esta semana, que fueron repartidas en el interior de la provincia, porque no necesitan una cadena de frío tan compleja como las otras vacunas. "La premisa que nos da Nación es hacer todos los esfuerzos para llegar a vacunar hasta 70 años con prioridad en los grandes conglomerados. Es el modo de proteger los lugares de mayor circulación de gente. Tenemos previsto empezar también con personal de seguridad", añadió la ministra.

Respecto a los viajes turísticos luego de la Semana Santa, la titular de la cartera de Salud recordó que hay protocolos muy estrictos para los que regresan del exterior del país. Y además recomendó "no movilizarse hacia otras provincias", en este contexto. Entre el miércoles por la noche y el jueves Santo, salieron de Rosario casi doscientos colectivos de larga distancia, con Mendoza, Córdoba y Buenos Aires como destinos principales. "Al volver, pedimos que se queden en sus burbujas familiares y evitar los contactos con mayores", planteó Martorano.