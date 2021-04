“Vamos a producir la vacuna contra el coronavirus”, anunció en agosto de 2020 el empresario y dueño del laboratorio mAbxience, Hugo Sigman. A pocos meses de ese anuncio la empresa de su propiedad se hizo cargo de la fabricación del suero activo de la vacuna AstraZeneca, que se envasa y fracciona en México para su distribución a los varios países del mundo, más específicamente de la región.

Este acuerdo de cooperación binacional que se traduce en la producción y distribución de vacunas ya ha sufrido algunas demoras por el proceso regulatorio mexicano y, según un grupo de profesionales médicos y organizaciones sociales no se cumplió con lo pactado. ,

“Planteamos de modo urgente que el Gobierno declare de utilidad pública el laboratorio mAbxience y proceda a su intervención, para que pase a manos públicas la fabricación de la vacuna AstraZeneca”, dijo en Si989 Gonzalo Moyano, médico, epidemiólogo, integrante de la Red de Medicamentos de ALAMES y del colectivo sanitario Andrés Carrasco en concordancia con más de 200 organizaciones y personalidades exigen el cese de la exportación de la Vacuna AstraZeneca.

La nota con Moyano, en Nadie es perfecto:

31 - 03 - 2021 - Gonzalo Moyano - Nadie Es Perfecto by Sí 989

En un comunicado previo y conjunto estas organizaciones expresaron que hay 16 millones de adultos mayores de 60 años en riesgo y el porcentaje de vacunados es mínimo. Además aseguraron que las remesas de vacunas llegan del exterior a cuentagotas. "Frente a la escasez, sectores del poder concentrado hacen lobby para liberalizar la compra, distribución y administración de las vacunas. Quien tenga 100 dólares podrá aplicársela en su pre paga o en la farmacia, pertenezca o no a los grupos de riesgo prioritario" aseveran.

Sin embargo, sostienen en el envío, que pocos argentinos "saben que en una planta del conurbano se producen semanalmente varios millones de dosis de vacunas AstraZeneca que son enviadas a México, donde el magnate Slim se comprometió a envasarlas y enviarnos 25 millones de dosis".

Por su parte Moyano no vislumbró un futuro muy alentador y aseveró que al día de hoy no se envío ni una vacuna y no se sabe cuándo lo harán. En ese sentido sostuvo que se arguyen problemas de provisión y logística. “Argentina cuenta con dos plantas públicas con capacidad de envasar productos biológicos. Son el Laboratorio de Hemoderivados de la UNC y el Instituto Biológico Tomás Perón de La Plata. También hay establecimientos privados con la misma potencialidad”, indicó el galeno.

“Este es un contrato en el cual se pagó dinero por esas vacunas. Recuerdo que los medios se inundaron con el concepto que el laboratorio era tan bueno que hacía esto a riesgo, como diciendo que esta empresa iba a perder dinero, cuando en realidad eso es relativo. En realidad lo que pasó hasta ahora es que se protegió el negocio”, advirtió el médico, y contó que hubo una partida de suero que fue a México y no volvió, de eso una parte se fue hacia los Estados Unidos y otra parte a Italia para ser distribuida en Europa

“En México, donde dicen que no hay material para el envasado, se está envasando una vacuna china, 20 millones de dosis, para ser distribuidas en México. Por otro lado tenemos en Argentina capacidad instalada, muchas de las plantas que están en argentina tiene la capacidad para el envasado en vidrio. Hay envases y se envasan otras cosas que no son prioridad”, propuso.

Por ultimo pidió “el cese la exportación” en tanto no se envase aquí. “Este convenio incluía en un plazo de principios de marzo que ya está vencido, no es solo que no llegaron sino que ya están saliendo. En este sentido hay un incumplimiento del convenio”, apuntó.