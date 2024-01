Con la confirmación de un fallecimiento en Salta causado por Covid-19, las autoridades volvieron a insistir con respetar pautas de higiene y cuidados necesarios para evitar la propagación de la enfermedad, que registra un aumento de casos a nivel mundial. A nivel local hay un leve incremento de la positividad de los testeos e instan a reforzar la vacunación de las personas con factor de riesgo.

“No ha tenido un impacto en las internaciones pero sí en los testeos. Hoy el covid oscila dentro de un grupo de enfermedades virales porque se hisopa a pocas personas, algunas que tienen factores de riesgo o que se internan con un cuadro respiratorio”, señaló en Sí 98.9 el coordinador de Epidemiología de la Municipalidad, Matías Lahitte.

Al respecto, el especialista detalló que “hace dos semanas estábamos entre un 5 y 10 por ciento de positividad (de testeos) en el Cemar y la semana pasada hubo un aumento del 29 por ciento”. “La cantidad de testeos que se hacen es poca pero es un signo de alarma. Llamamos a vacunar con la dosis de refuerzo a las personas que tienen algún factor de riesgo, sobretodo algún problema de defensas”, cerró.

Más temprano, al ser consultada sobre este tema, la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, subrayó: “Al día de hoy, la situación en Santa Fe no es preocupante. Siempre estamos en vigilancia epidemiológica. Todos los casos reportados son leves y no requieren internación. Nunca dejamos de creer en la vacunación, tenemos por delante un período invernal", y pidió: "Que los que no hayan completado el esquema que lo hagan”.