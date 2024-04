“¿Qué nos pasó para que venga un tipo se pare de espaldas al Congreso, diga que es un nido de ratas, y que gobierne de manera absolutamente autoritaria, con una boca que es una cloaca?”, así comienza Jorge Yoma su participación en el programa “¿Qué nos pasó?” que conduce Roberto Sukerman los martes de 19 a 21 en Sí 98.9.

El exdiputado, senador, embajador y de una basta vida política en el peronismo analizó la coyuntura actual del gobierno de Javier Milei y cree que hay ciertos resortes institucionales que le pondrán freno.

“Hay principios que no se pueden tocar y son un freno a Milei. Por ejemplo no va a poder dolarizar. Él lo reconoció, dijo que si dolarizaba lo metían preso. Lo hizo como una crítica a la casta pero no, la Constitución habla claramente de cuidar el valor de la moneda nacional. Nadie va a poder imponer el dólar como moneda nacional ni siquiera estos locos que gobiernan. Hay instituciones que no podes tocar”.

Respecto a la casta que tanto cuestiona el presidente, Yoma, explicó: “Creo que hay una casta que trasciende a los gobiernos y el voto popular que son esos diez tipos que gobiernan el país”.

"Hay una anécdota del mozo de Olivos a quien le preguntan por los grandes empresarios que visitaban a Menem y dijo: “Yo he visto pasar a los presidentes, a varios le serví café, pero a los que siempre les sirvo café son a los mismos a estos empresarios”, cuenta.

Luego sostuvo que esos empresarios poderosos “son el objeto de la política de Milei, el DNU es el ejemplo a su medida".