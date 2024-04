Renzo Bustamante en la previa de la fecha en el Fangio: "La velocidad se compra"

El piloto de Turismo Nacional clase 2 Renzo Bustamante mantuvo una extensa charla en Pressing Deportivo por Sí 98.9, en la que afirmó que a mayor inversión, es casi garantizado un mayor rendimiento del auto: “Nunca me pasó que una empresa me pida resultados, pero si me lo pidiera le diría ‘bueno, tirame un centro así compro velocidad, la velocidad se compra con motor, chasis y mecánicos’”, explicó. “Lo único que no se puede cambiar es la capacidad conductiva del piloto, lo demás sí”, distinguió.

El corredor comentó que no toma contacto con el auto hasta que llega el momento de los entrenamientos: “Nuestro auto está en Villada, entre carrera y carrera no tengo contacto; ellos se ocupan del trabajo de taller. “Nosotros nos encargamos de la parte comercial, entrenamiento y estudio del circuito”.

Asimismo, abundó sobre la preparación física del piloto como un factor que puede ser clave en una competencia. "Me sorprendió cuando me subí por primera vez a un TN: la alineación es muy agresiva y demanda mucho brazo y zona media; sumado a la temperatura, que obliga a estar bien hidratado y entrenado en fuerza y resistencia”, marcó.

Oriundo de Las Rosas, Bustamante recordó sus inicios compitiendo arriba de un auto: “Mi viejo era quien gustaba del automovilismo; en un momento corríamos los dos en karting y después me dio prioridad a mí”. “A los 6 años ya daba vueltas en karting y desde ahí no paré nunca; en mi primer año logré el subcampeonato”, evocó.

Renzo desarrolló su carrera a la par de otros pilotos que empezaron en esos años y hoy abrazan el profesionalismo. "Arrancamos muchos chicos que hoy siguen compitiendo a nivel nacional, somos una camada que crecimos juntos y muchos saltamos al auto”, añadió.

El piloto admitió que es fiel seguidor del Rally Dakar y que se ilusiona con vivir alguna vez esa experiencia: “Me gusta muchísimo el Dakar, lo sigo todos los años, es algo lejano por una cuestión de costos pero me encantaría hacerlo en auto. Es fabuloso porque el piloto tiene que saber de mecánica, se tiene que ensuciar y me parece espectacular, es la carrera más difícil del mundo”, cerró.