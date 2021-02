En el marco del regreso de los show en vivo con público y con todos los cuidados y protocolos de salud por la pandemia de covid 19, Miranda! vuelve a Rosario este 13 de febrero, desde las 21, en el Anfiteatro Municipal Humberto De Nito.

La icónica banda pop que lideran Ale Sergi y Juliana Gattas dijo presente en #PoneleQueSí y su frontman femenina conversó con Patricia Dibert y Juan Cruz Revello por Sí 98.9, como para adelantar algo de lo que se podrá ver y escuchar en pocos días en las gradas del Parque Urquiza, junto al río y bajo las estrellas.

Fue Juliana la encargada de contar lo que la banda de “electropop melodramático”, tal como lo definieron sus propios integrantes, trae para la ciudad y también darse el tiempo de reflexionar acerca del excepcional presente que atraviesan.

"Nosotros tocamos y disparamos la banda en distintas direcciones y eso nos permite una gran elasticidad. Vamos a España y tocamos bien de abajo, en bares chiquitos, y vamos a lugares en los que somos ya conocidos y tocaos en teatros con mayor concurrencia. Este te permite no aburrirte nunca porque para cada escenario uno tiene que 'cranear' algo nuevo", expresó.

Miranda! - Me Gustas Tanto (Official Video)

"Creo que una de las cosas lindas de esta pandemia, dentro de todo lo malo y triste, es el desafío de pensar nuevos modos para tocar y dar el espectáculo". añadió.

"Yo me ocupo bastante del porcentaje visual que tiene Miranda!. Busco ropa en ferias, elijo colores, miramos videos para recrearlos y apostamos a una performance, a una cuestión teatral además de lo musical", explicó.

También se refirió a la polémica que despertó la no inclusión de Miranda en el documental 'Rompan Todo', que Gustavo Santaolalla armó para Netflix. "La verdad es que no me gusta la queja y tampoco lo vi. Porque cuando sentí que la gracia era verlo para luego criticar me pareció que no estaba bueno, lo veré más adelante", expresó Juliana sacándole peso al debate y no enganchándose en la polémica.

Escuchá la entrevista completa aquí: