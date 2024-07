El ex ministro de la Producción nacional, Matías Kulfas, analizó la situación económica que atraviesa Argentina y, más allá de las críticas al modelo actual, llamó a recuperar el eje productivo dentro de la propuesta peronista.

En diálogo con Si 98.9, se manifestó en contra de la disputa que se da hace algunos años dentro del peronismo, sobre crecimiento o distribución, y deslizó: “Necesitamos un mercado interno pujante, y para eso necesitamos más dólares”.

El ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández, dará una charla este viernes a las 17.30 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), bajo el título “El Rol de Santa Fe en el contexto regional y global”.

Los conceptos más destacados de Kulfas

Crecimiento vs distribución

-Hay un sector que piensa que el problema es distributivo, que Argentina tiene un nivel de riqueza alto con mala distribución. Yo lo que digo es que Argentina hace desde 2011 que no crece sostenidamente. Que tiene un montón de potencial no explotado.

-Lo que tenemos que hacer es crecer y distribuir, si vos crecés y no distribuís, vas a tener un modelo injusto en el que la demanda no se retroalimenta. Ahora, si directamente no crecés, no tenés chance.

En el siglo XXI el foco tiene que ser la actividad productiva y el empleo, y hay que trabajar para que se distribuya de manera equitativa.

Falta de dólares

-La clave no está en el remedio, sino en la dosis. Necesitamos un mercado interno pujante, y para eso necesitamos más dólares.

-Esto va a ayudar a arreglar la macroeconomía, pero si lo macro se ordena, y no se ordena lo productivo, vamos a volver a caer en esta discusión.

-Yo no quiero discutir más la interna, mi preocupación hoy es que los argentinos que confiaron en Milei están muy angustiados, hay que pensar más en ellos y ver de qué manera planteamos una solución superadora. Hay que recuperar un diálogo en el que del eje esté en lo programático.

Primera crisis cambiaria en al era Milei

-Después de los primeros meses en los que el mercado le mostró confianza, en junio las promesas quedaron incumplidas. Parecía que el gobierno iba a acumular reservas, pero nada de eso ocurrió.

-Además el campo, que tuvo una buenas cosecha, no está liquidando. Junio que habitualmente es un buen mes para la recaudación del Banco Central, tuvo un saldo negativo.

-Lo que se ve es un gobierno que pensó que tenía todo resuelto, y hoy se da todo lo contrario, con mucha incertidumbre en el mercado de cambios.

Anuncios de caputo

-La consecuencia de esto es clara. Son dos:

Una, financiera. Los intereses que va a pagar Economía por la deuda, van a ser más altos. Esto implica que va a hacer falta más ajuste. El gobierno se puso como meta tener superavit fiscal, pero ahora hay que pagar más intereses. Hay más gastos y menos ingresos.

La segunda consecuencia es que hasta acá, los bancos captaban plata del público y la prestaban. Ahora se las va a prestar al tesoro. Esto va a generar un problema financiero, porque esn caso de que haya salida de depósitos, eso le va a poner presión al gobierno.

-El principal problema de este gobierno es que empezó con un planteo exagerado de ajuste fiscal. Hay una ansiedad exagerada, Ahora el problema que tienen es que muy probablemente haya mayor salto en el tipo de cambio y por ende más inflación.